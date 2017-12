Un avión que volaba de Los Ángeles a Tokio dio la vuelta el martes porque había una persona no autorizada a bordo.

El vuelo 175 de All Nippon Airways salió del aeropuerto internacional de Los Ángeles en torno a las 11:30 de la mañana, pero nunca llegó al aeropuerto de Narita en Tokio, según KABC-TV.

La modelo Chrissy Teigen, que estaba en el avión, tuiteó que el vuelo había dado la vuelta cuando llevaban cuatro de las 11 horas del viaje.

My first tweet can’t be more epic than this: just survived an 8-hour LAX-LAX flight with @chrissyteigen and @johnlegend on #ANA #NH175 pic.twitter.com/yY0vIqfcja

— Raffy (@Raffywu) 27 de diciembre de 2017