Al tener como centro la capital del estado, la Región Sureste de Coahuila se ha posicionado como parteaguas para el desarrollo de las demás regiones, y en este sentido “es preciso mantener el crecimiento que ha conseguido en los últimos años, porque es de aquí de donde parten la mayoría de las actividades económicas del resto de los municipios”, afirmó Miguel Ángel Riquelme Solís.

Como parte de sus actividades de precampaña, el aspirante a la candidatura para gobernador del estado, estuvo en Saltillo en donde fue acompañado por amas de casa y trabajadores militantes del Partido Revolucionario Institucional, con quienes sostuvo un diálogo abierto en el que se expusieron las principales preocupaciones de la comunidad.

“Saltillo ha crecido y ha generado una importante cantidad de empleos, pero eso no sólo beneficia a esta ciudad, sino a cada una de las regiones de Coahuila” apuntó Riquelme Solís, al recordar que como alcalde de Torreón logró sacar partido de la ventana de oportunidad que esto permitió.

“Se pensaba que Torreón debía ponerse a la par de Saltillo y pelear las inversiones que llegaban a esta región, pero no se trata de eso, no se trata de pelear. Tenemos que trabajar en equipo”, aseveró Miguel Riquelme al destacar que la industria manufacturera de la región laguna se ha colocado como el principal proveedor de la industria automotriz, “hoy Torreón no pelea la industria de Saltillo, sino que la alimenta”.

“Y así como se concretó esa mancuerna, vamos a conectar a todas las regiones, sólo de esta forma podremos exigir que el dinero que cada uno de los coahuilenses genera , se quede aquí, con ustedes y sus familias”.

Al convivir con la estructura priísta de Saltillo, el precandidato precisó que sólo al trabajar con unidad se logrará continuar proyectos encaminados al beneficio d

e la comunidad, “quiero aprovechar para reconocer el trabajo que todas ustedes hacen” señaló al dirigirse a las mujeres, “que además de ser esposas, madres de familia y trabajadoras, siempre encuentran el tiempo para ayudar y apoyar en sus comunidades. Gracias por ser la fortaleza de nuestro partido”.

En ese sentido, manifestó su intención de continuar trabajando en materia de desarrollo social por el bienestar de los sectores más vulnerables, “madres solteras, jefas de familia, nuestros niños y, quienes más nos necesitan, aquella población que padece alguna discapacidad, por ellos hay que ver primero y es lo que vamos a hacer”.

De este modo, Miguel Ángel Riquelme hizo un llamado a militantes y simpatizantes del PRI a sumarse el próximo 26 de febrero “al proyecto que nos unirá a todos por el bien de Coahuila”.