“Voy a sacar adelante y desarrollar a la mujer” afirmó Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato a gobernador de la coalición “Por un Coahuila Seguro”, en su encuentro con habitantes de la Colonia Morelos estuvo flanqueado por Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Ochoa Reza se mostró emocionado de estar en el sector poniente de la Perla de La Laguna desde donde expresó que en el PRI se respeta a las mujeres, como prueba de ello anunció que hoy en la Ciudad de México Claudia Ruiz Massieu, secretaria General del PRI presentó una queja ante el INE y dijo “ésta es en contra del cobarde de Guillermo Anaya, todos los priístas le exigimos al INE que castigue la violencia de género, la violencia contra las mujeres, nosotros no se lo vamos a permitir”.

“Estamos a 20 días de la victoria, tenemos una gran responsabilidad de compartir el mensaje potente de que Miguel Riquelme tiene carácter y decisión para gobernar esta tierra. Lo más importante es que conservará la seguridad.

Hoy vengo a sumarme a su trabajo principalmente porque representa los valores que profesamos desde este organismo hacia las mujeres, como el respeto. Miguel Riquelme dio a las mujeres y hombres de esta parte de la Ciudad oportunidades de desarrollo, oportunidades laborales y les brindó seguridad. El próximo 04 de Junio él será electo Gobernador”.

En su intervención Miguel Riquelme agradeció la visita del líder del PRI: “esta es una colonia emblemática, usted es el primer dirigente nacional que pisa el poniente de Torreón. Nuestro partido es el único que le entra a esta zona, hoy usted puede caminar desde aquí hasta la Camilo Torres sin problema, mi visión fue cambiar Torreón y lo pude hacer con el apoyo de la gente.

Quienes no entienden a dónde se tienen que meter para transformar la vida de los coahuilenses están equivocados buscando un cargo que jamás van a poder acceder, porque no se paran aquí, no conocen las colonias y no han enfrentado los retos que este grupo poblacional sí”.

“Voy a sacar adelante y desarrollar a la mujer, a los otros les dio comezón los programas que ofrecimos en apoyo para ellas y sus familias, tal es el caso del Monedero Rosa a través del cual quien se encuentre en una condición vulnerable será apoyada en mi sexenio”, señaló.

Este beneficio está destinado para las madres solteras, madres de algún hijo con discapacidad, viudas, mujeres que luchan contra el cáncer o son sobrevivientes del mismo, abuelas que se hacen cargo de sus nietos o los tienen en custodia, además de las trabajadoras domésticas.

Mi Tarjeta de Inscripción servirá para que los padres que tienen hijos en preparatorias o universidades públicas no paguen un solo peso porque ellos se registren para recibir preparación académica: “estoy cierto que tendrán un plan para aprovechar este recurso que se ahorran, en favor de sus familias”.

Riquelme ratificó que desde el arranque de su campaña su primer compromiso ha sido conservar la seguridad y mejorar el sistema de salud.

“El Hospital General les brindará una atención digna, si el medicamento que ahí les recetan no se los surten, se los vamos a pagar”.

Recordó que los jóvenes del poniente hoy cuentan con un espacio óptimo para su desarrollo académico, cultural y deportivo con La Jabonera.

“Hoy les digo que el PRI tiene la mejor opción para continuar con su seguridad, a los otros los veo debajo de la cama en la primera amenaza, a los otros no los veo trabajando a la par de las colonias y de sus necesidades, como gobernador les digo que no les voy a fallar”.

Riquelme anunció: “ampliaremos y rehabilitaremos las redes de agua potable y drenaje en las colonias del sector, en especial solucionaremos el problema del drenaje en las colonias Morelos, Compresora y Primera Rinconada de la Unión, también vamos a construir un colector de drenaje.

Pavimentaremos y rehabilitaremos el que está dañado en las colonias Morelos, Polvorera y José R. Mijares.

Construiremos un puente peatonal sobre las vías del ferrocarril en la colonia Primero de Mayo, así como escalinatas en los callejones de Durangueña, Cerro De la Cruz, Miguel Hidalgo, Victoria entre otras. Ampliaremos el servicio de alumbrado público en la Camilo Torres.

Construiremos la Villa Olímpica Infantil Río Nazas y El Centro Deportivo y Cultural Santa Fe”.

En espacios públicos: “iniciaremos un programa de regeneración urbana en el sector, construiremos un paseo recreativo en el canal de agua que beneficie a las colonias José R. Mijares, Polvorera y Morelos.

Construiremos una línea verde en el camellón central del bulevar Prolongación Colón y otra en la Colonia San Joaquín en ésta también realizaré un centro comunitario además de los que estarán en las Colonias Moderna y Nueva Rosita”.

El candidato efectuará grandes obras: “ampliaremos el Sistema Metrobús de La Laguna, construiré un paso superior vehicular en el cruce de bulevar Laguna y las Vías del Ferrocarril a la altura de la planta de CEMEX, así como en el cruce de Gómez Morín y Mieleras. Además rehabilitaré el bulevar Revolución”.

Miguel Mery, candidato a Alcalde de Torreón y Mario Cepeda, candidato a Diputado Local, además otros miembros de la clase política acompañaron al candidato en la presentación de propuestas a los habitantes de la colonia Morelos y sectores aledaños.