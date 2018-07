Un par de adolescentes se trasladaban de una comunidad a otra en Aguascalientes, cuando el mayor, de 14 años y quien conducía, se quedó dormido y murió.

Un menor de 14 años de edad perdió la vida en un accidente registrado la tarde de este viernes.

Fue alrededor de las 18:15 horas cuando se reportó la salida de camino, la volcadura de una camioneta en la carretera federal 71, en el kilómetro 23, a la altura del entronque con la carretera estatal 16, que conduce a la comunidad de El Ocote, en Aguascalientes.

De acuerdo con Alejandro, de 13 años de edad, quien viajaba en la camioneta Chevrolet Colorado con placas de Aguascalientes, junto con su primo, identificado también como Alejandro, de 14 años, salieron de la comunidad Los Caños para dirigirse a la comunidad de El Ocote, en el trayecto se quedó dormido y despertó cuando su primo, quien conducía la unidad dió el volantazo.

“Yo venía dormido , me despertó el volantazo que dió, cuando dimos vuelta como que me desmayé, me levanté cuando estaba en el suelo, me levanté a buscarlo y lo miré ahí y llegaron las ambulancias y todo. Yo estudio en Los Caños y él venía de vacaciones” , explicó.

Alejandro señaló que su primo mañana cumpliría un mes en Aguascalientes, en donde se encontraba de vacaciones, ya que había llegado de Santa Cruz, California.

Elementos de la Cruz Roja de Villa Hidalgo y Aguascalientes se trasladaron al lugar, pero solo confirmaron la muerte del menor.