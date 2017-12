Sabinas, Coah.- Con 81 años de edad doña Enedelia González Villarreal “Lela” como cariñosamente la llaman los vecinos del barrio cocedores de la villa de agujita vive en situación vulnerable, rodeada de matorrales por su imposibilidad de limpiar su vivienda y sin poder costear sus primeras necesidades ha sido ayudada por tres vecinas quienes hace algunos meses se han dado a esta tarea. Pues Doña “Lela” como le conocen, vive sola y no tiene el apoyo de nadie, solo de sus vecinas.

Todo comenzó cuando varias vecinas dejaron de ver a Doña Lela, quien habitualmente se veía en el exterior de su casa. Ante ello optaron por ir a buscarla.

Tal fue su asombro al encontrarla en condiciones deprimentes, una enfermedad provoco que la ancianita simplemente dejara de caminar, valiéndose como literalmente se dice “Como Dios le dio a entender para sobrevivir durante algunas semanas”.

Ante tal hecho las vecinas decidieron sin dudar, ayudar a la anciana. En primera instancia comenzaron con la limpieza de su humilde morada, alimentarla y asearla, pues las condiciones en la que fue encontrada, simplemente exigían la atención inmediata.

Doña Lela no tiene fuerzas en las piernas, pero no ha sido examinada por algún médico debido a que no hay persona que la lleve a una consulta, pese a que una de las gestoras sociales de la comunidad le ha ayudado con la papelería y la afiliación del seguro popular para la señora Lela, en dado caso que se requiera.

Doña Lela Solo Pide pañales para que Mary no lave tanto y desgaste su poca ropita que tiene, así como alimento y enceres domésticos.

Mary Ortiz Rodríguez vecina de doña Lela es quien todos los días va y la visita a su casa, además comparte con ella el pan de todos los días para que doña Lela se alimente

Durante una breve plática las vecinas coinciden en la necesidad de que Doña Lela, viva en un lugar limpio por ello de forma constante se encargan de asear la vivienda, aunque en momentos faltan artículos de limpieza.

Para su uso personal Doña Lela también requiere de cobijas, calcetones, algunos pantalones apropiados para el frío, entre otras prendas de vestir, según lo comentan las vecinas.

Para evitar que el frío propio de la temporada, se “cuele” por uno de tantos orificios que presenta la vivienda, las vecinas optaron por sellar las ventanas de la vivienda, las cuales se encuentran seriamente dañadas. Se requiere de una puerta para la vivienda, y una ventana que se encuentra en óptimas condiciones.

Por ello doña Mary junto con sus vecinas piden a la ciudadanía el apoyo para seguir ayudando a la ancianita quien vive sola y requiere del apoyo solidario de la gente.

También se solicita a algunos voluntarios o voluntarias para desmontar el patio de Doña Lela para prevenir que algún animal entre a su pequeña vivienda.

Son muchas las formas en las que se puede ayudar a esta ancianita, quien vive en el barrio Cocedores en la villa de Agujita, por ello las vecinas que se han dedicado a ayudarla externan el llamado a la comunidad en general. Quien quiera apoyarla puede acudir a su vivienda, ubicada cerca de las antiguas instalaciones de la escuela primaria “Julia Tapia de Flores”, en la villa de Agujita. Allí, todos conocen a Doña “Lela”, todos saben de su necesidad, y algunos de los vecinos se han dedicado a ayudarla, pero se necesita más apoyo.