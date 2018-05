N. Rosita, Coah.- Convencida de tener los mejores proyectos y la mejor propuesta para San Juan de Sabinas, Karina Treviño, candidata a la alcaldía por la coalición “Todos por México”, asegura que su municipio tendrá una alcaldesa cercana, humana, pero sobre todo que trabajará con el corazón y con mucha humildad por una verdadera transformación del municipio para que sea fuerte y próspero.

Al recorrer la colonia Ramos Arizpe, como parte de la jornada “puerta a puerta”, hizo un balance del trabajo realizado en los primeros 30 días de campaña, la candidata del PRI a la alcaldía, consideró importante el avance que se tiene, pues cada día son más las personas que se suman al proyecto.

“Hoy veo que a 30 días de campaña las cosas han cambiado que nuestra campaña ha sorprendido a propios, a gente de nuestro partido que me dice que hiciste, que estás haciendo que cada vez es más la gente que se suma, que cada vez es más la gente que cree en el proyecto y que ha priistas de corazón han renacido y ahora los vemos aquí luchando conmigo”.

“Pero que también ha sorprendido a extraños, a gente que han sido de otros colores, que han sido porque hoy son del proyecto de Karina Treviño y que también se suman y que se siguen sumando más”, expresó visiblemente entusiasmada por el respaldo que está teniendo entre la gente.

Ante ello dijo que hoy, hace un alto en el camino, para decir que estos 30 días de campaña han sido muy buenos, por ello hoy agradece mucho que su partido se fijara en ella para ser la candidata a la alcaldía.

Considerada como hone sta y transparente, está segura de llegar a la alcaldía para servir a su municipio, por ello pide a la gente que aún no ha visitado y a la gente que aún tiene duda, que le dé su confianza, “quienes no me conozcan que me conozcan con su voto de confianza, estoy segura que no les voy a fallar, estoy segura que voy a comprometerme más con la ciudadanía y que voy a servirle a mi pueblo”, puntualizó.