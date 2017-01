San Juan de Sabinas, Coah.- Una llamada telefónica en medio de la tarde con número desconocido puso el corazón en un puño de la señora Cyntia Elena Moya en Honduras. Su papá había sufrido un asalto en el tren donde viajaba como “trampa” y lo habían arrojado y abandonado durante horas en el paraje conocido como Lampacitos entre la región carbonífera y la región centro de Coahuila.

“Fue horrible, he tenido un dolor de cabeza, y pensando, preocupada, no pude dormir anoche”, afirma Cinthia.

Las horas pasaron y por fin pudo su papá Pedro Antonio Moya Roque ponerse en contacto con ella. La tranquilizó y le dijo que iba a estar bien. Solo sufría fracturas que no tardarán mucho en ser sanadas, aunque Cyntia, desde Honduras no acababa de creer que no tuviera lesiones internas.

“ ¿No hay cortes internos, o algo así? ”, fueron los primeros cuestionamientos de la hija de Pedro Antonio.

En una entrevista con Canal 15 tv, Cyntia relata como su papá viajaba a Estados Unidos por tercera vez. En las dos primeras, el fruto de su trabajo había servido para ayudar en el tratamiento del cáncer que sufría su hermano de 18 años Brayan José Moya Vázquez.

“Durante el tiempo que estuvo allá nos ayudó bastante económicamente.., como mi hermano tuvo cáncer en un riñón…, entonces él apoyó bastante”.

Con ese dinero, su papá ayudó a curar esta grave enfermedad.

“Gracias a Dios está con vida sobrevivió, venció al cáncer…, mi hermano tiene 18 años”.

La vida es injusta, los indocumentados se juegan la vida buscando el sueño americano porque la situación en su país es insostenible.

“Aquí no hay esperanzas de trabajo, entonces uno lucha, para trabajar y trabajar y hacer cosas, un futuro mejor para sus hijos

Ahora desde la distancia, Cyntia no sabe qué pasará con su papá. Ella quiere que él logre el sueño americano pues en su tierra no hay trabajo para él.

“Gracias, pero me puede decir qué va a pasar con él, ¿lo van a mandar para aquí o qué va a pasar?”…., pregunta.

Sabe que son pocas las oportunidades que tienen de lograr el éxito, pero ellos luchan cada día para tener una vida mejor.

Pedro Antonio, hoy en una cama de hospital espera recuperarse y tendrá que ver entonces cuál será su destino. Mientras, Cyntia, junto a su esposo en una humilde casa de Honduras aguardan noticias, esperan oír de la voz de Pedro que ya llegó a Estados Unidos sano y salvo.