Anoche en el BOK Center de Tulsa, Oklahoma, la banda irlandesa inicia su tour mundial que recupera temas de su repertorio e incorpora otros nunca antes interpretados en directo.

La banda irtlandesa U2 inició anoche, en el BOK Center de Tulsa, Oklahoma, su impactante nueva gira, Experience + Innocence Tour, continuación del Innocence + Experience Tour con el que Bono y compañía ya recorrió el mundo durante 2015.

En aquella ocasión presentaban el álbum Songs of Innocence (2014), que a su vez se ve ahora completado por su más reciente lanzamiento, Songs of Experience(2017). Se trata, por tanto, de cerrar un círculo repasando los inicios de U2 en su Dublín natal hasta sus años de madurez.

El montaje para esta gira, que llegará a España con dos paradas en el WiZink Center de Madrid los días 20 y 21 de septiembre, parte de la base del ya visto en el Innocence + Experience Tour, con esa gran pantalla central que ocupa todo el pabellón a lo largo y que, aparte de lanzar todo tipo de imágenes, puede albergar a los músicos en su interior.

En cuanto al repertorio, muchas canciones de los dos últimos discos del grupo irlandés que, además, ha decidido dejar fuera las de su álbum The Joshua Tree (1987) por haber celebrado ya su 30 aniversario con grandes conciertos en estadios durante 2017, en una gira que ejerce de nexo en este viaje de la inocencia a la experiencia.

Además, sorpresas como la recuperación de Who’s gonna ride your wild horses y la interpretación por primera vez en vivo de Acrobat, una de las preferidas y más largamente reclamadas por los fans más acérrimos de U2. Hay además alguna mirada a los ochenta, pero el show se centra sobre todo en la obra de la banda en el siglo XXI.

Los temas interpretados en Tulsa fueron Love is all we have left, The blackout, Lights of home, Beautiful day, All because of you, I will follow, The ocean, Iris (Hold me close), Cedarwood road, Song for someone, Sunday Bloody sunday, Raised by wolves, Until the end of the world, Hold me thrill me kiss me kill me (Intermission) y Elevation.

El grupo se traslada en ese punto a un pequeño escenario en el lado opuesto del pabellón par interpretar Vertigo, Desire (Hollywood remix), Acrobat, You’re the best thing about me (acoustic) y Staring at the sun

(acoustic), para luego proseguir con Pride (In the name of love), Get out of your own way, American soul y City of blinding lights.

Tiempo aún para unos bises generosos con Who’s gonna ride your wild horses, One, Love is bigger than anything in its way y el cierre con 13 (There is a light). Más de dos horas de música en directo para el inicio de una gira que proseguirá por Norteamérica antes de su salto hasta Europa el 31 de agosto en Berlín.