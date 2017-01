Donald Trump respondió el lunes a una crítica de Meryl Streep calificándola como una actriz sobrevalorada, luego de que la tres veces ganadora del Oscar condenó una imitación del presidente electo estadunidense de un reportero discapacitado durante un evento de campaña en 2016.

El domingo, con ocasión de la gala de entrega de los Globos de Oro, Streep criticó con dureza a Trump: “Este instinto de humillar, cuando es utilizado en una plataforma pública por alguien poderoso, afecta a la vida de todos”.

Streep, al igual que gran parte de las estrellas de Hollywood, respaldó abiertamente a la rival de Trump, la demócrata Hillary Clinton, en la elección presidencial de noviembre pasado.

El republicano ganador de los comicios, que asumirá la presidencia el 20 de enero, escribió en Twitter: “Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro”.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn’t know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Es una lacaya de la gran perdedora Hillary”, agregó.

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never “mocked” a disabled reporter (would never do that) but simply showed him……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

El tuit fue la segunda respuesta pública del magnate a la actriz.

Más temprano el lunes, Trump dijo en una entrevista telefónica con The New York Times que “la gente sigue diciendo que traté de burlarme de la discapacidad del reportero, como si Meryl Streep u otros pudieran leer mi mente, y yo no hice eso”.

Streep se refirió al incidente ocurrido en 2016, durante un mitin en Carolina del Sur, en el que Trump agitó sus brazos y arrastró las palabras en una aparente burla al periodista del diario The New York Times Serge Kovaleski, quien tiene una discapacidad física.

En sus comentarios en Twitter, el presidente electo reiteró que no intentó burlarse del reportero.

Sin nombrar a Trump, Streep usó casi todo el tiempo de su discurso de aceptación del premio a su carrera cinematográfica para criticar la conducta y las políticas del magnate inmobiliario neoyorquino, e instó a Hollywood a oponerse con fuerza a cualquier ataque y respaldar la libertad de prensa.