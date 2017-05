Torrón, Coah.- Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato del PRI al gobierno estatal participó y ganó en el segundo Debate organizado por el Instituto Electoral de Coahuila celebrado en esta Ciudad, “Coahuila tiene un gran potencial, tenemos un territorio altamente competitivo, por eso quiero ser Gobernador, para consolidar nuestra grandeza y recuperar el orgullo de pertenecer a esta bendita tierra, nadie estará por encima de la ley”.

Único candidato que respetó sus tiempos para hacer propuestas, destacó que la entidad ha pasado momentos muy difíciles “pero se han superado gracias a la unidad y nuestro trabajo, durante mi gobierno no volverá la violencia, nadie estará por encima de la Ley, convertiremos a Coahuila en un estado próspero y de desarrollo para las próximas generaciones, estoy listo para ser Gobernador”.

“El Desarrollo Económico de Coahuila no ha sido equilibrado, eso lo vamos a cambiar, voy a acabar con eso de una vez por todas.

Debemos adelantarnos a las amenazas que hoy enfrenta nuestro Estado, como la incertidumbre de la industria automotriz con la llegada del nuevo gobierno de los Estados Unidos, la competencia desleal en la industria del Acero así como la falta de garantías para el comercio del carbón y la falta de apoyo para nuestros mineros”.

Dijo que para los próximos seis años: “me he puesto la meta de crear los 170 mil empleos, así como mejorar los salarios y las prestaciones de los ya existentes, al lograrlo me propongo tres grandes objetivos.

El primero es el Desarrollo equilibrado, construiremos dos nuevos Parques Industriales, el primero en la Región Centro y otro más en la Carbonífera, exigiremos al gobierno federal la protección del Acero que aquí se produce, apoyaremos con créditos, asistencia técnica, tecnología a los productores agropecuarios”.

Adelantó: “impulsaremos nuestro comercio aprovechando el corredor económico que va de Matamoros a Mazatlán y de La Laguna a Piedras Negras y Acuña, en impulso al desarrollo estatal crearé la Marca Coahuila para beneficiar a los productores estatales.

Para los jóvenes crearé un programa estatal de emprendedores con becas especiales para la innovación, desarrollo de patentes y daremos incentivos a las empresas que contraten a los recién egresados.

Crearemos el Centro Estatal de Competitividad y una mejora regulatoria para que puedan abrir sus negocios más rápidamente, para mejorar los salarios impulsaremos la competitividad con más infraestructura y un amplio programa para la capacitación laboral”.

La tercer estrategia que esbozó para Desarrollo Económico: “será la diversificación de nuestra economía, como lo hice en Torreón llevaremos a cabo un ambicioso programa de promoción económica en Asia, Sudamérica y Europa”.

Para gastar con eficiencia advirtió: “enfrentaré la deuda y las pensiones con absoluta responsabilidad. Me comprometo a llevar a cabo un ajuste fiscal que dé viabilidad financiera al estado, en este como en otros rubros, no hay espacio para la improvisación.

Primero debemos aumentar el ingreso y reducir el gasto, para incrementar los recursos con ingresos propios optimizaremos la recaudación sin subir los impuestos.

Durante mi gobierno no habrá nuevos impuestos ni volveremos a cobrar la tenencia, reforzaremos la coordinación con la Secretaría de Hacienda para acceder a fondos adicionales y vamos a pedir una distribución más justa de las participaciones federales”.

Refirió que su gobierno será austero: “haremos más con menos, haré una reingeniería de la administración para disminuir gastos, haré una revisión y los ajustes necesarios al tabulador de sueldos de los mandos superiores y no se pagará celular ni gasolina a ningún funcionario público. Reduciré los gastos a la imagen y a la publicidad.

Para lograr la disminución de la tasa de interés de la deuda mejoraré la calidad crediticia del Estado, gestionaremos la adhesión de Coahuila al programa de Deuda Estatal Garantizada para reducir el costo financiero.

Regularemos sueldo y pensiones para que los que menos ganen tengan mayor pensión, en mi gobierno no pediré un solo peso prestado”, sentenció.

Riquelme argumentó: “la corrupción es un mal que aqueja a funcionarios de todos los niveles, de todos los partidos y de todos los sectores de la sociedad. Es muy cómodo echarse la bolita, ya basta de discursos vacíos, ya basta de tirar la piedra y de esconder la mano. Es tiempo de enfrentar el tema con decisión.”

“Para cerrarle el paso a la corrupción tenemos que abrir las puertas de la transparencia y la rendición de cuentas y hay que predicar con el ejemplo, fui el primero en presentar mi 3 de 3”.

El candidato adelantó: “mi gobierno se basará en una política de integridad, adoptaremos prácticas recomendadas por la OCDE: sistemas, cultura de integridad y rendición de cuentas.

Tendremos el mejor Sistema Estatal Anticorrupción y promoveré la autonomía de la Fiscalía Estatal fortaleciendo también la de la Auditoría Superior. Vamos a hacer equipo con la sociedad, implementaremos los presupuestos participativos, aplicaremos una política de cero tolerancia a la corrupción sin excepciones.

Exigiré a todos los funcionarios que hagan público su patrimonio, el primer día de mi gobierno enviaré una iniciativa para eliminar el fuero, nadie por encima de la ley, para combatir la corrupción se necesita decisión”.

En Desarrollo Social dejo claro: “es tiempo de ser incluyentes para que nadie se quede fuera, daremos apoyo económico a 300 mil familias para que solventen sus carencias sociales, para disminuir la deserción escolar pondré en marcha un programa de becas.

Las mujeres serán prioridad en mi gobierno, implementaremos el Monedero Rosa y abriremos estancias infantiles.

Haré obligatorio que las ciudades cuenten con equipo necesario para personas con alguna discapacidad, pondremos en marcha un programa de pensión universal para adultos mayores y proyectos productivos para personas con vulnerabilidad.

La pobreza no se erradica con discursos y demagogia sentado en una oficina con aire acondicionado, sé cómo hacerlo, tengo las propuestas y voy a trabajar porque los coahuilenses tengan una mejor calidad de vida”.

Para finalizar agradeció al Instituto Estatal Electoral por la realización de este debate y también a los ciudadanos: “estamos a un mes de tomar una de las decisiones más importante para Coahuila, avanzar para consolidar nuestra grandeza o retroceder como gobiernos incapaces tales como los de Tamaulipas, Chihuahua o Nuevo León.

He presentado más de 60 acciones con temas para mantener la paz e impulsar el desarrollo, en estas semanas he recorrido Coahuila y he firmado 247 compromisos estatales, regionales o municipales.

Quiero ser Gobernador para recuperar nuestra grandeza y el orgullo de pertenecer a esta tierra, lo voy a hacer combatiendo la corrupción caiga quien caiga, voy a enfrentar la deuda con responsabilidad e inteligencia, voy a transformar radicalmente el sistema de salud para que nunca más te falten las medicinas que necesitas”.

Afirmó que durante el primer día de su campaña presentó su plan de gobierno: “con tu voto mantendremos cerradas las fronteras al crimen organizado, vamos a llevar empleo a todas las regiones del Estado, habrá más equidad para las mujeres, más oportunidades para los jóvenes y una pensión digna a los adultos mayores.

Voy a defender lo que tenemos, cambiar lo que no está bien y quitar lo que no funciona. Jalemos Juntos, soy Miguel Riquelme y con tu voto, tu próximo Gobernador”, así cerró su participación.