La Policia de la ciudad de Frederiction, en el centro sur de la provincia de Nuevo Brunswick, Canadá, informó que al menos cuatro personas murieron en un tiroteo en el sector de Brookside.

De las cuatro personas fallecidas, dos eran agentes de policía.

Las autoridades instaron a los ciudadanos a alejarse de la zona, y a los habitantes del área, mantenerse en sus casas con las puertas cerradas por seguridad.

Un sospechoso fue capturado y la investigación continúa.

Según las autoridades, la situación está contenida.

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm.

— Fredericton Police (@CityFredPolice) August 10, 2018