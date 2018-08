Fue un viaje de amor, impulsado por la pérdida de una madre, que se extendió por uno 1.600 kilómetros de océano mientras el mundo miraba y se preguntaba.

Una hembra de orca aparentemente afligida que nadó con el cuerpo de su cría muerta durante más de dos semanas ha dejado de llevar el cadáver, dijeron funcionarios del medio ambiente.

El animal, Tahlequah, o J35, como la conocen los investigadores, y el cadáver, fueron vistos definitivamente la semana pasada, 17 días después del nacimiento del bebé. La hembra murió después de unas horas. La madre, evitando que su bebé se hundiera, la empujaba hacia la superficie del Pacífico frente a la costa de Canadá y el noroeste de Estados Unidos.

Tahlequah fue vista el sábado persiguiendo a una escuela de salmón con sus compañeros de manada en el Estrecho de Haro sin el cuerpo, dijo el Centro para la Investigación de la Ballena, con sede en el estado de Washington. El cadáver probablemente se hundió en el fondo de las aguas del Mar Salish, según el centro.

“Su gira de dolor ha terminado, y su comportamiento es notablemente juguetón”, dijo el centro en el blog.

El Gerente de Organización de Campo de Greenpeace USA, Ben Smith, dijo en un comunicado: “Tahlequah unió a millones de personas en todo el mundo en desamor y amor mientras cargaba su cría muerta durante unos 1.600 kilómetros”.

Los científicos todavía están preocupados por la salud de una hembra enferma del mismo grupo. Esa ballena, J50, también conocida como Scarlet, había recibido antibióticos para combatir una infección y había perdido mucho peso.

La población residente del sur a la que pertenecen las hembras tiene alrededor de 75 miembros y no ha tenido un parto exitoso en tres años. Solo el 25% de los bebés han sobrevivido en los últimos 20 años.

Greenpeace dijo que la orca residente del sur es una “parte importante de la cultura y la historia del noroeste del Pacífico” y pidió una mayor protección para ellas.

“Desafortunadamente, esa población está desnutrida y en extrema necesidad de alimentos y protección”, dijo Smith, residente de Seattle. “Es por eso que nuestros funcionarios electos y líderes cívicos tienen la responsabilidad moral de tomar medidas y garantizar que la principal fuente de alimentos de la orca, el salmón, se recupere y no se agote aún más”.

Heartbreaking. Grieving Mother Orca Finally Releases Her Dead Calf After Carrying Its Body For 17 days and 1000 miles: https://t.co/xpu7xSfOt1

Will you pick up her burden and help save her remaining family? >> https://t.co/r4vgjO6tCy

— Greenpeace USA (@greenpeaceusa) August 12, 2018