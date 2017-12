La revista estadounidense Time ha nombrado como “Persona del Año” a todas las personas que decidieron romper el silencio y denunciar que fueron víctimas de acoso a través de la campaña #metoo (yo también).

Cabe recordar que desde octubre pasado diversas mujeres y algunos hombres se han pronunciado con respecto a la conducta sexual inapropiada de personas destacadas en el mundo del entretenimiento, los medios, los negocios y el deporte.

En la portada que incluye a famosas como Ashley Judd, Taylor Swift, entre otras que afirman ser víctimas de acoso, se elogia a quienes han destapado este secreto y han impulsado a todos a no permitir lo inaceptable.

El anuncio de este reconocimiento se realizó durante el programa Today de la cadena NBC, quien recientemente despidió al presentador Matt Lauer justamente por denuncias de acoso.

Savannah Guthrie, actual presentadora del programa, expresó que al ganador de este año le tocó estar cerca de casa y mencionó a Lauer. Asimismo, en la publicación se explica que el presidente Donald Trump ocupó el segundo lugar, mientras que el presidente chino Xi Jinping quedó en tercero de la lista.

