El presidente Donald Trump aseguró este jueves que si México no está dispuesto a pagar el “tan necesitado muro”, entonces es mejor “cancelar la reunión” con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

El tuit se publicó cerca de las 8:10 de la mañana, hora mexicana.

Donald Trump y Enrique Peña Nieto se reunirían el 31 de enero, para mantener conversaciones sobre “comercio, inmigración y seguridad”, según informó el sábado pasado el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer.

En un mensaje en la noche del miércoles, Peña Nieto dejó en suspenso su decisión sobre si asistiría o no a la cita, después de que Trump firmó ese día la orden para iniciar los trabajos del muro.

Peña lamentó y reprobó ”la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros”.

Reiteró además que el país ”no pagará ningún muro”. El país, insistió también, ”ofrece y exige respeto”.

El mandatario no aclaró si mantiene su decisión de viajar la próxima semana a Washington a la cita con Trump.

Sin embargo, señaló: ”Como presidente de la República asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos. Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos. Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos, que en este momento se encuentran en Washington, y previa consulta con la Cámara de Senadores y con la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir”.

“Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60.000 millones de dólares con México. Ha sido un acuerdo unilateral desde el comienzo del TLC con números masivos…”

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers…

“de trabajos y compañías perdidas. Si México no está dispuesto a pagar por el tan necesitado muro, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión”

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017