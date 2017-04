“Voy a defender lo que tenemos, a mejorar lo que no está bien y cambiar lo que no funciona. Soy el único que ha presentado una oferta integral, la seguridad es la piedra angular del desarrollo, con ésta hay empleo, bienestar y libertad. Sin seguridad no hay nada” refirió Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la coalición “Por un Coahuila Seguro” en el primer debate que organizó el Instituto Electoral de Coahuila en esta Ciudad.

En su mensaje inicial ante la ciudadanía expresó: “en esta elección se juega más que una gubernatura, se juega la paz de Coahuila, el futuro de nuestros hijos y la seguridad de nuestras familias”.

“Como Gobernador no voy a permitir que regrese la violencia, menos política y más carácter significa dejar de lado la grilla y ponernos a trabajar por Coahuila. En Coahuila tenemos memoria y sabemos el daño que hace una mala estrategia o un plan improvisado”.

Sentenció: “la seguridad no es un juego, voy a defender la paz, la tranquilidad y el orden que tanto tiempo nos tocó recuperar y voy a combatir frontalmente los delitos que más te afectan, como el robo y los asaltos”.

La respuesta debe ser integral y compartió sus propuestas: “realizaremos las reformas para la aplicación del Nuevo Sistema Penal, mejoraré las condiciones laborales de las policías, crearé los Mandos Únicos Regionales”.

Además: “voy por la profesionalización del Ministerio Público. Las fuerzas armadas han sido fundamentales para recuperar la paz, crearé el Cuartel de Sabinas y la Base Naval en Acuña. Vamos por la policía especializada para combatir el robo, por un Centro de Inteligencia y patrullas equipadas, en seguridad ni un paso atrás”, aseveró.

Riquelme Solís reveló: “la educación será mi herramienta principal para mantener la paz y el orden”.

De sus propuestas desmenuzó: “crearé el Nuevo Sistema de Estancias Infantiles para las madres que desean seguirse preparando y éstas tendrán una beca, voy ampliar la matrícula en universidades, habrá mayores recursos para la capacitación docente, fortaleceré la participación social, mejorar las condiciones laborales de los maestros, establecer la vinculación entre universidades y el sector productivo, salarios dignos e incubadoras de negocios”.

“En todos mis encuentros con estudiantes y maestros hemos coincidido en una cosa, no podemos conformarnos con lo que tenemos”.

“Crearemos una red de transporte gratuita, vamos a ampliar la matrícula construyendo más universidades politécnicas y tecnológicas, además de ampliar y fortalecer los programas de la Universidad Autónoma de Coahuila en todo el Estado”.

Recalcó: “estoy convencido que nadie nace con vocación de delincuente, la mejor forma de cerrar el paso al crimen es trabajar a través de la educación, el deporte y la cultura”.

El candidato tricolor también presentó sus compromisos en el tema de salud: “entiendo bien el problema y le voy a entrar con carácter. En mi gobierno todos los coahuilenses tendrán acceso al mejor sistema de salud”.

“Actualmente los pacientes esperan hasta siete horas para ser atendidos o hasta seis meses para una operación y no les surten las recetas a los enfermos”.

“En mi gobierno no le faltará medicinas a nadie, si un hospital del Estado no te surte la receta, se las vamos a pagar. Ampliaremos los centros de salud y el número de unidades móviles para las comunidades más alejadas y marginadas”.

“En las clínicas más pequeñas habrán médicos y equipo todos los días del año, ninguna clínica estará cerrada durante mi administración”.

“Construiremos cuatro nuevos hospitales generales y tres de especialidades, el de Oncología, el Cardiovascular y el Materno Infantil. También exigiremos al IMSS que amplíe y modernice todos sus nosocomios, empezando por el de Monclova”.

“Vamos a ponerle un rostro humano y social a la atención que reciben, a invertir en la prevención de adicciones, a capacitar al personal del estado para que los atiendan con calidez en ese momento que lo necesiten, para lograr la reingeniería total en el sistema salud invertiré 3 mil 400 millones de pesos”.

En su mensaje final, Miguel Riquelme sentenció: “en esta elección existen dos caminos: avanzar o retroceder, volver a los tiempos violentos o consolidar la grandeza de nuestro estado”.

“Conozco mi entidad y cada una de sus regiones, sé de sus fortalezas, de sus recursos naturales y de sus ventajas competitivas, pero sobre todo sé de su gente trabajadora que enfrenta los retos que se le presentan día a día”.

“Ya vimos lo que está pasando en Nuevo León, Durango, Tamaulipas y Chihuahua, el cambio por el cambio hizo que regresará la violencia, los secuestros y el caos”, detalló.

“En Coahuila y en México existen nuevos desafíos que debemos atender, lo haremos defendiendo la paz, no es tiempo de debilidad, ni de ocurrencias, tampoco de experimentos”.

“A mí no me va a temblar la mano para cambiar lo que tenga que cambiar, soy Miguel Riquelme y con tu voto este 04 de junio, seré tu próximo Gobernador”.