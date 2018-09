Torreón, Coah.- El Gobierno de Coahuila participará en BioDiversa, 16to. Encuentro sobre Biodiversidad y Desarrollo Sostenible en La Laguna “Vencer a la Contaminación Plástica”, que se efectuará del 13 al 15 de septiembre en esta ciudad.

El objetivo es discutir y generar propuestas que contribuyan a un mejor manejo y reducción del uso del plástico, es así que se llevará a cabo este Biodiversa en el que habrá un panel de expertos, 10 mesas de trabajo y 12 talleres.

Evento en el que la Secretaria de Medio Ambiente del Estado, Eglantina Canales Gutiérrez, participará como moderadora del panel de expertos: “Plásticos, ¿soluciones a un problema?”, en el Auditorio Santiago A. Garza de la Mora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, sede del programa, el día 13 de septiembre.

Antes, ése mismo día habrá dos conferencias magistrales: La primera de ellas, por Emanuel Garza Fishburn, con el tema “Universidad sin plástico”. Y la segunda, por Fernando Alanís Ortega, con el tema “Revolución 4.0”.

En rueda de prensa, Francisco Valdés Perezgasga, Presidente del Comité Organizador, dijo que éste no es un congreso académico, sino un encuentro para la reflexión y el análisis en el que buscan crear conciencia en los 700 participantes.

“Estamos despertando a una conciencia de lo malo que es el plástico para el medio ambiente, es una pesadilla. El exceso de plástico, los contenedores de un solo uso, las botellas de plástico y los popotes. El plástico está ahogando al planeta y entre todos debemos hacer algo”, dijo.

El valor de Biodiversa es que su público es muy heterogéneo; las conferencias ayudarán a dar un panorama de la problemática a los asistentes, y uno de los cambios que hay para este año es que las mesas de trabajo convocaron a dos personas con puntos de vista diferentes, pues la finalidad es que informen al público y puedan interactuar con él.

Algunos de los temas son: “Sin popote, sin bolsa”; “Problemática del plástico”; “Problemas del plástico en los drenajes”; “Plásticos Agrícolas, usos y problemas”; “Plástico y participación ciudadana”; “El plástico y la salud”, y “Aplicación de tecnología a temas de medio ambiente”, entre otros.

Por su parte, Glenda Quintero Carrillo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente en La Laguna, hizo hincapié en la participación del Gobierno de Coahuila y describió los 12 talleres que habrán: naturalista, conservas, mediación y construcción de puentes para la gobernanza, reciclaje inclusivo, cómo fabricar tus bolsas para ir al mandado, cómo organizar centros de acopio.

Destacó que los jóvenes son el futuro del País, ayudan a romper paradigmas y a tener una mejora continua, de ahí la participación del Gobierno Estatal en tan trascendental evento.

Finalmente se informó que el sábado 15 de septiembre se realizará una excursión a la Reserva de la Biosfera de Mapimí, para realizar un monitoreo de tortugas, una medición de la cobertura vegetal, riqueza florística y estado de sitio.

Quien desee mayor información sobre el programa puede ingresar al portal www.lag.itesm.mx/biodiversa/ o seguir la página de Facebook: biodiversalaguna

Los costos de los accesos incluyen descuentos para profesores y estudiantes: la entrada general (incluye visita) es de 500 pesos; entrada general (no incluye visita) 250 pesos; profesores (no incluye vista) 150 pesos y alumnos (no incluye visita) 80 pesos.