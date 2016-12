San Juan de Sabinas, Coah.- Como dice el refrán mexicano, no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, y finalmente este lunes es 26 de diciembre, y San Luis Potosí, celebrará la tan famosa quinceañera de Rubí Ibarra, que gracias a la invitación que su padre hizo a través de las redes sociales, este festejo previsto en primera instancia en la comunidad de La Joya, se volvió viral, y hoy ha concentrado a miles de personas en esta población potosina.

Sin duda que el festejo ha provocado que personas de los cuatro puntos cardinales se concentren en la comunidad de Laguna Seca, donde finalmente se lleva a cabo la celebración.

La misa se inició minutos antes de las 11:00 horas de este lunes, en una área al área libre, en los terrenos de la antigua presa de “La Joya”, en las antiguas instalaciones de la ex-hacienda Mezcalera de la comunidad de Laguna Seca.

Fue a través de las redes sociales como se ha confirmado la presencia de habitantes de esta zona carbonífera en los XV de rubi.

Mientras una televisora de habla hispana en los Estados Unidos hace una transmisión desde el festejo de Rubí, con cartelón en mano, una familia de San Juan de Sabinas, se hizo presente.

Así como ellos otras personas a través de sus perfiles en redes sociales, confirmaron su

presencia en el evento, tal es el caso del profesor Javier Guerrero, quien además fue captado durante la transmisión de la televisora antes descrita.

Mientras Crecencio Ibarra y Anaelda García, padres de Rubí, participan en la misa oficiada por el párroco Felipe Martínez, se espera que conforme pasen las horas sean más Coahuilenses los que se hagan presentes en este festejo que ha traspasado las fronteras y se ha convertido en la celebración más importante de este agonizante 2016.