Un sismo de magnitud 6.1 sacudió el viernes las costas del centro de Ecuador, dijo el Servicio Geológico y Sismográfico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La agencia dijo que el epicentro estuvo a 87 kilómetros al noroeste de Portoviejo a una profundidad de 10 kilómetros bajo el lecho del Océano Pacífico.

Los organismos de socorro del país andino evaluaban los potenciales daños derivados del movimiento, dijo la sala de prensa de la presidencia.

El Instituto Oceanográfico de la Armada de Ecuador (Inocar) aseguró en su cuenta de Twitter que tras el sismo “la amenaza para las costas del Ecuador estaba bajo evaluación”.

La petrolera estatal Petroecuador confirmó que todas sus instalaciones operaban con normalidad tras el sismo.

El movimiento fue sentido con fuerza en Quito y otras ciudades del país.

Prelim M6.0 earthquake near the coast of Ecuador Jun-30 22:29 UTC, updates https://t.co/DpGws3QEEU, 97 #temblor tweets/min

— USGSted (@USGSted) 30 de junio de 2017