A once días de la elección el candidato a gobernador por el PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís, es el único que ha visitado los 38 municipios de Coahuila, ya recorrió los más de 151 mil kilómetros cuadrados que conforman al tercer estado más grande del país para llevar a cada rincón su oferta política, con lo que dejo claro que para poder dirigir y liderar esta tierra se deben conocer las necesidades de la población yéndolas a recoger de frente, para darles respuesta y adelantó: “soy el único que podrá contestar acertadamente a lo que los ciudadanos requieren”.

En Saltillo o en Acuña, en Sierra Mojada o en Nava, en San Juan de Sabinas o Torreón, el abanderado tricolor recogió las peticiones de la población que no son ajenas a sus propuestas, los coahuilenses demandan seguridad y un mejor servicio de salud, principalmente.

Riquelme propuso: “en seguridad ni un paso atrás. Debemos mantener la paz y el orden. No permitiremos que los delincuentes regresen a Coahuila. Vamos a cerrar nuestras fronteras al crimen organizado para mantenernos paso firme hacia el futuro.

En cuanto a la salud, mi propuesta es garantizar los medicamentos a los pacientes en nuestros hospitales y centros de salud. Habrá medicinas suficientes para todos. Si la receta no puede ser surtida mi gobierno se las pagará”.

Una vez que las propuestas del candidato empatan con las principales demandas ciudadanas, éstas fueron recibidas con agrado en cada municipio o comunidad que pisó, la población también reconoció que Miguel Riquelme presentó desde el arranque de su campaña un plan de gobierno, lo que hará durante su sexenio está listo y claro por región, expresado de manera franca en el documento de su Oferta Política, incluso en la página www.miguelangelriquelme.com.mx

El candidato compartió: “hasta el momento he firmado más de 400 compromisos y después de ser gobernador pondré en marcha más de 40 programas en beneficio de toda la población en la entidad.

He recorrido todos los municipios y todas las regiones, he podido escuchar a miles de coahuilenses y he constatado sus necesidades. Vi en sus miradas el deseo de avanzar, de luchar porque el futuro les pertenezca, por eso mi principal compromiso es que haya seguridad, que las familias tengan paz y tranquilidad, por eso los invito a que el próximo 04 de junio se sumen a mi proyecto y me hagan gobernador de Coahuila, les regresaré el orgullo de pertenecer a esta bendita tierra, no les voy a fallar”.