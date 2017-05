“No hago demagogia. Abordo los problemas en su justa y real dimensión para plantear soluciones del tamaño que sus problemas requieren. Hoy les comparto mis compromisos con el medio ambiente que están trazados en diez líneas de acción estratégica. Junto con quienes conforman el Verde Ecologista estoy dispuesto a construir un camino de soluciones y no de ilusiones en esta materia” afirmó Miguel Ángel Riquelme Solís candidato del PRI y de la coalición “Por un Coahuila Seguro” rumbo a la gubernatura del estado teniendo como sede el Bosque Urbano y donde fue acompañado por el Senador Carlos Puente, vocero del Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“El PRI es un partido que está abierto a las alianzas con las organizaciones políticas, porque sabemos que juntos podemos desarrollar acciones y estrategias de mayor impacto, en especial, con los partidos con quienes tenemos objetivos comunes.

El cambio climático, el calentamiento global, la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación han puesto en riesgo la vida de todo el planeta. Esta condición ha marcado a nuestra generación con un reto histórico: cuidar el medio ambiente y aprovechar al máximo los recursos para contribuir a una sociedad sustentable de hoy y de mañana”.

En su intervención Carlos Puente reconoció a Miguel Riquelme: “la firma de acuerdos ambientales los asume con la ciudadanía y con el compromiso que lo caracteriza. No podemos hacer experimentos, no podemos dejar a Coahuila en manos de quien no controla ni la lengua.

El PVEM refrenda su responsabilidad no sólo en las urnas, sino en el Congreso para que el candidato cumpla sus promesas como gobernador, no sólo de aquí a la elección, sino hasta su último día de mandato”.

El aspirante a gobernador expresó: “pondremos en marcha la estrategia estatal de la Biodiversidad para la conservación y recuperación del capital natural del estado. A través de aportaciones públicas y privadas impulsaremos la creación del Fondo Ambiental Coahuilense. Pondremos iniciativas de vanguardia en materia de cuidado y protección al medio ambiente.

Crearemos centros de bienestar animal en el estado, apoyaremos a las asociaciones protectoras y aplicaremos cero tolerancia al maltrato animal.

Impulsaremos una nueva Ley de Responsabilidad Ambiental en Coahuila. Crearemos una división de la Policía Estatal para la atención de delitos ambientales y protección ambiental”.

Advirtió: “apoyaremos la generación de energía eléctrica a través de fuentes de energía limpia. Seremos un estado líder en la generación de energías renovables. Impulsaremos un Programa Estatal de ahorro y uso eficiente de energía.

Seremos un estado líder en el cumplimiento de los compromisos ambientales y de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Lograremos que el desarrollo urbano en las ciudades sea sostenible y resiliente, para evitar afectaciones al medio ambiente. Endurecernos las sanciones a quienes realicen construcciones irregulares en áreas naturales prioritarias, como la sierra de Zapalinamé y de Arteaga en la Región Sureste”.

Riquelme afirmó: “Impulsaremos una política del cuidado integral del agua con el propósito de ordenar su distribución, mejorar su manejo y conservación. Cuidaremos de nuestra cuenca hídrica y los cuerpos de agua. Invertiremos en las redes de distribución del vital líquido”.

El aspirante a gobernador ennumeró: “ampliaremos el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire. Contaremos un transporte público sustentable y seguro. Fortaleceremos nuestras capacidades en materia de prevención y control de incendios.

Alcanzaremos al cien por ciento la cobertura de disposición de residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios. Impulsaremos proyectos regionales de aprovechamiento ambiental, biodigestores, reciclaje del PET entre otras”.

Aportó que diseñará e instrumentará un programa de incentivos fiscales a empresas ambientales responsables.

“Hoy les digo tomó partido del lado de ustedes, asumo la decisión para un futuro de esperanza con un gobierno que trabaje por el desarrollo sustentable y la ecología de Coahuila”.

Riquelme visita la Colonia Pueblo Insurgente

“Realizaré el Centro de Convenciones Arena Saltillo, modernizaré el transporte público con el Metrobús y vamos a mejorar las carreteras que comunican a esta ciudad con México, Monterrey y Zacatecas, para sostener el desarrollo de la Región Sureste seguiré impulsando su competitividad y conectividad” anunció Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato priísta al gobierno estatal ante los habitantes de la Colonia Pueblo Insurgente.

Solucionaremos el problema del agua potable y drenaje en las colonias de esta área con la ampliación y rehabilitación de las redes. Especialmente solucionaremos el abasto de agua en las colonias Pueblo Insurgente y Anáhuac.

Pidió que recuerden que sus prioridades son la seguridad, la salud, el empleo y la ejecución de programas sociales que respondan y resuelvan las insuficiencias más urgentes de la población.

“Los próximos seis años debemos consolidar nuestra grandeza. Hoy en Coahuila tenemos la base para soñar en grande. Con mucho trabajo y sacrificio hemos avanzado en recuperar la paz y el orden. La seguridad nos ha permitido generar trabajo y sacar a cientos de miles de familias de la pobreza. La seguridad es la base del desarrollo”.