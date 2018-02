Torreón, Coah.- Por su destacada labor social la comunidad coahuilense y en particular de la Región Laguna, rindieron un homenaje póstumo a Don Pedro De Verona Rodríguez Triana (1890-1960), destacado coahuilense y luchador incansable a favor de la educación.

El Comité Directivo Estatal del PRI recuerda y resalta los valores de un hombre de trabajo, de una incansable lucha a favor de los menos favorecidos.

“Guardamos para siempre en nuestra memoria y nuestro corazón a una persona inolvidable: Don Pedro de Verona Rodríguez Triana”, se dijo en evento.

Rendir homenaje póstumo a un hombre sensible, luchador genuino y de rigor infinito, no es cosa fácil, pues resumir su digna vida no es una tarea sencilla.

Asimismo, se mencionó que la figura del homenajeado representa un valioso ejemplo de lucha social e integridad, pues fue un agudo luchador en pro de la educación, principalmente, mediante la construcción de escuelas y el rescate de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Se recordó la obra heredada por Don Pedro De Verona a Coahuila, en particular en Torreón, donde dejó tres importantes obras: el Bosque Venustiano Carranza, la Preparatoria Venustiano Carranza y la continuación de la Avenida Juárez a partir de la calzada Cuauhtémoc hacia el oriente.

Estuvieron en el Homenaje la señora Olga Rodríguez Levy, el señor Mario Rodríguez Levy, hijos del General Rodríguez Triana; nietos, bisnietos; Rito Ramírez, comisariado del ejido El Esfuerzo, de Viesca; Zuleima Nava Rodríguez, síndico municipal de Viesca; Héctor Ordaz Jaramillo, Séptimo regidor de Viesca.