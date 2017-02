Saltillo Coah.- Antonio Antúnez Flores recibió esta mañana el nombramiento como nuevo Delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), desde donde se continuará con el trabajo en conjunto para el combate del rezago educativo.

Durante el evento estuvo presente el Secretario de Educación en Coahuila, Jesús Ochoa Galindo; el Director de Delegaciones del Conafe Norberto Sánchez Romero; la Delegada Federal de la SEP en Coahuila, María Dolores Torres Cepeda y el Delegado de Gobernación, Felipe Ángel González.

Norberto Sánchez Romero, Director de Delegaciones del Conafe, reconoció el trabajo del anterior Delegado Ciro López Dávila, quien se destacó por sus trabajos en materia de innovación y capacitación.

“Ha sido uno de los delegados que más interés generó a nivel nacional por su trabajo, principalmente en el tema de certificación que es mejora para todos los compañeros”, expresó Sánchez Romero.

En tanto Ciro López Dávila, hizo un reconocimiento al Gobierno de Coahuila por su interés en extender la educación básica a los rincones más alejados del Estado.

Así mismo recordó que los logros obtenidos por el Conafe durante estos últimos cuatro años no serían posibles sin el apoyo de Rubén Moreira Valdez, “siendo sensible a las necesidades de nuestras figuras educativas, tuvo necesidad y oportunidad de conocerlas en campo y sensible a esas necesidades brindó un gran apoyo a través del convenio de fortalecimiento de la educación comunitaria en Coahuila”, expresó.

López Dávila recordó que además del apoyo a las Figuras Educativas Comunitarias, el Gobierno del Estado cobijó al Conafe en cada una de las comunidades, “gracias al apoyo conseguimos que se bajaran los recursos para Coahuila”, alegó.

Con esto se pudo innovar en el modelo de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Dialogo (ABCD), donde Coahuila fue pionero antes de su implementación en el resto del país.

Finalmente Antúnez Flores, señaló que este año el Conafe cumplirá 46 años y con ello la educación llega a las comunidades más retiradas, además de convocar a una de las fortalezas más grandes, la juventud coahuilense.

“En la juventud se reúne la calidad, el corazón y las alegrías de triunfar para llegar a los lugares más alejados y gracias a ellos la niñez coahuilense tiene acceso a un nuevo mundo”, reiteró.

Dijo que de esta manera el Gobierno de la República expresa su compromiso de trabajar junto al Gobierno del Estado para erradicar el rezago educativo y con ellos brindar mayores oportunidades a los coahuilenses.

“En este año estaremos alcanzando dos propósitos, uno de ellos a favor de los lideres educativos para que estén activos y en las comunidades, además respaldaremos a los jóvenes, que pusieron un tiempo de su vida al servicio, para que puedan continuar con sus estudios”, comentó.

Finalmente reiteró que se continuará con el trabajo del anterior delegado y su estrategia de trabajar con el Gobierno del Estado para el combate del rezago educativo.

