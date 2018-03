Saltillo, Coah.- Ricardo Anaya Cortés debe una explicación a los mexicanos por los señalamientos que se hacen en su contra por lavado de dinero, y de formar una red de tráfico de influencias, sostuvo Luis Gurza Jáidar.

El vocero de Antonio Meade en Coahuila recordó que hace apenas unos días, dos personas confesaron ante la Procuraduría General de la República haber simulado, junto a Manuel Barreiro Castañeda, una serie de acciones financieras entre 2016 y 2017, que incluyeron triangulaciones en paraísos fiscales y el uso de empresas fantasma para allegar 53.7 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés.

“Por eso la Coalición Todos por México exhortamos a Ricardo Anaya a aclarar los graves señalamientos que pesan en su contra”, recalcó, “debido a que es altamente peligroso que un candidato a la Presidencia esté acusado de lavado de dinero y de formar una red de tráfico de influencias.

“En específico, se pide a Anaya Cortés que, ante la opinión pública, presente pruebas que certifiquen que ya no era apoderado legal de la cuenta de Santander de la Fundación Por más Humanismo y quién sí era cuando ésta recibió los recursos millonarios producto de la venta del edificio”.

También llamó a que Anaya exhiba el crédito que dice que obtuvo mediante la hipoteca de su casa-habitación, así como el crédito otorgado por el propio parque industrial con los que supuestamente financió la compra.

“Que explique los montos y condiciones de cada uno; que explique cómo con salario de servidor público pagaba viajes semanales a Atlanta, cubría la renta de su casa y las colegiaturas en esa ciudad estadounidense, y además construyó una nave en un parque industrial.

“Las cuentas no cuadran”, recalcó, que detalle por qué no siguió los protocolos para que personas políticamente expuestas no reciban recursos de lavado de dinero, que muestre los estados de cuenta de sus ahorros con los que supuestamente financió parte de la adquisición del terreno, como práctica de transparencia y del 3 de 3”.

Gurza Jáidar dijo desconocer por qué si Ricardo Anaya tuvo la oportunidad de declarar ante la PGR por estos señalamientos, no lo hizo.

“Mientras no aclare estas dudas los mexicanos seguiremos desconfiando y pensando que es un delincuente”, dijo.