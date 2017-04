El candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que “es tiempo de un Coahuila Seguro, es tiempo de menos política y más carácter, no me temblará la mano para proporcionarles paz y tranquilidad. El recibimiento que hoy nos dan lo voy a agradecer con trabajo, me comprometo y tendrán el respaldo de mi gobierno”.

En su visita al Cañón de Huachichil, comunidad de Arteaga expresó además: “reforzaremos la policía municipal con más patrullas, crearemos una división especial contra robos, fortaleceremos con equipamiento, infraestructura y tecnología las fuerzas de seguridad para proteger su patrimonio familiar y su ganado del abigeato”.

“En Huachichil, Los Lirios, San Antonio de las Alazanas, modernizaré los Centros de Salud, el medicamento estará garantizado durante mi gestión, en los lugares que pertenezcan al estado y no les surtan la receta, el gobierno la pagará”, advirtió.

Riquelme dijo también: “ampliaremos la carretera Arteaga al entronque con el libramiento de la Carbonera. Pondré en marcha un programa permanente de pavimentación de calles y lo haremos en los ejidos: Poleo, el Diamante, Sierra Hermosa y aquí, eso será lo primero que les voy a cumplir”.

“Equiparemos una central de maquinaria ejidal para apoyar el barbecho, nivelación de tierras, desazolve de estanques y construcción de bordos”, acotó.

Incluso “apoyaremos a los productores con programas de semillas, fertilizantes, tecnificación de los sistemas de riego y campañas de sanidad animal”.

El candidato puntualizó “les garantizo una gestión rápida de los programas para el campo y apoyaremos la agilización de trámites para que la entrega de los mismos se haga a tiempo”.

Enfático declaró “ningún alumno se quedará sin formación académica, otorgaremos becas, apoyos para cubrir sus inscripciones y facilidades a las madres solteras para que continúen sus estudios. Además ampliaremos la oferta educativa con nuevas escuelas en los ejidos y en la cabecera municipal”.

También para esta comunidad, adelantó: “construiremos un campo de futbol con pasto sintético, un parque de juegos infantiles y les rehabilitaremos la plaza principal”.

En su mensaje detalló que en todo el Estado “más de 300 mil familias coahuilenses recibirán un apoyo mensual para solventar sus carencias sociales y continuaremos con el programa de estímulos para que mejoren sus viviendas, a ustedes también les tocará”.

“Para las mujeres que quieran trabajar habrá préstamos para que se puedan auto emplear y salgan adelante”.

Finalizó su discurso diciendo, “saldremos adelante y abatiremos las necesidades de la población, habrá agua potable y electrificación en todas las comunidades de Arteaga. Sé que requieren menos grilla y más trabajo, yo les daré resultados”.

José María Frausto Siller, coordinador de campaña del candidato a Gobernador Miguel Riquelme; Lilia Gutiérrez Burciaga, candidata a Diputada Local y Everardo Durán Flores, candidato a alcalde de Arteaga, acudieron a la presentación de propuestas ante la comunidad del Cañón de Huachichil.