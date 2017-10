Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de octubre de 2017.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez, dijo que la amenaza de que retorne la delincuencia a Coahuila es latente, pero que con más jóvenes en las aulas y en el sector laboral se inhibe su asedio.

Lo anterior, al encabezar la ceremonia de Honores a la Bandera en la Secundaria número 11 “Ricardo Flores Magón”, donde expresó que en su administración se logró incorporar a la Educación Media y Superior a 150 mil jóvenes más, y 160 mil al sector productivo como fórmula efectiva para disminuir el acecho de la delincuencia.

Ante el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, diputado José María Fraustro Siller; el Magistrado Juan José Yáñez Arreola, en representación del Poder Judicial; el Secretario de Educación, Jesús Ochoa y el Alcalde Electo de Saltillo, Manolo Jiménez, recordó los momentos difíciles momentos que vivió el Estado hace poco más de seis años.

“En cualquier parte de la entidad, había una gran balacera, enfrentamientos o ejecutados”, derivado de la venta y del paso de la droga a Estados Unidos, abundó.

Si tenemos bien claro que ese es el problema, es el primer para solucionarlo; “hoy las cosas han cambiado mucho”, dijo, pero externó su preocupación por la situación que viven entidades vecinas como Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas “que cada vez son más violentos”.

En ese sentido, refirió que en los próximos años “sentiremos la presión de la delincuencia por tratar de regresar al Estado”, aunque, sostuvo, “tenemos la garantía de que en el Gobierno de Miguel Ángel Riquelme, tendremos un Estado decidido a enfrentar al crimen, como él lo ha dicho”.

Sin embargo, añadió, “en esta parte del país, en los Estados vecinos las cosas no marchan bien y hay que estar atentos”, pero con más muchachos estudiando y trabajando, tenemos la garantía de que el crimen va a encontrar poco lugar donde establecerse.

Además, sostuvo el Gobernador Rubén Moreira, “lo que vivimos no hay garantía de que no regrese, sino estamos todos decididos a enfrentarlo. Si nosotros no rechazamos el juego, el vicio, si nosotros no estamos con la autoridad, no hay garantía” de que retorne la violencia.

Previamente, reconoció la labor del personal del plantel, que es uno de los de mayor demanda estudiantil en Saltillo, y felicitó a su Directora, Diana Maltos Soto por su desarrollo académico.

En la ceremonia, destacó la presencia de la alumna de Primero “C”, Ana Gabriela Ramos Cepeda, quien triunfó en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, y que en agosto pasado visitó al Presidente Enrique Peña Nieto.

Luego de que la maestra Maltos Soto agradeció el respaldo de las autoridades estatales para el desarrollo de la institución, el diputado local Javier Díaz González destacó los avances que registra Coahuila en Educación, Empleo, Seguridad Pública e Infraestructura Educativa.

Ahora se cuenta con 232 nuevas Preparatorias y ocho Universidades Politécnicas y Tecnológicas, además de que se crearon más de 159 mil empleos, gracias al liderazgo y la visión del Gobernador, refirió.

Por otra parte, resaltó el legado legislativo del mandatario estatal para “consolidar los derechos y garantías sociales, para normar la convivencia social, preservar la paz, favorecer la tolerancia y la inclusión, además de privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas”.

Se trabajó, dijo, en más de 790 iniciativas de ley y más de mil puntos de acuerdo entre las que destacan Leyes como la que se refiere a la protección de las niñas, niños y adolescentes.

También asistieron, la Delegada de la SEP en Coahuila, Dolores Torres; el Capitán Carlos Muñoz, en representación de la Comandancia de la VI Zona Militar; el líder de la Sección V del SNTE, José Luis Ponce Grimaldo y los Secretarios de Desarrollo Social y de Salud, Inocencio Aguirre y Jorge Verástegui.