Múzquiz, Coah.- La señora Marí­a de la Paz Robledo de Múzquiz que es  derechohabiente del IMSS dio a conocer a lacarbonifera.com que la mañana de este martes acudió a la clí­nica numero 25 de esta ciudad en compañí­a de su hija de 25 años de edad,  quien padece de una enfermedad del corazón y  presentaba fuerte dolor en el pecho, temiendo que fuera algo grave la angustiada madre de familia llegó hasta la sala de urgencias,  donde fueron recibidas por la doctora Zoraida, quien según la afectada, de manera prepotente le indicó que se saliera del consultorio para revisar a su hija: “Yo le dije a la doctora que me permitiera estar con mi hija porque luego la pasan más delante y me preguntan  qué le hicieron y por eso querí­a estar con ella, además aunque los hijos tengan la edad que tengan cuando los ve uno enfermos no quiere dejarlos solos”.

Finalmente la madre de familia esperó fuera del consultorio. Ya al salir su hija le comentó que la doctora solo le habí­a checado el azúcar y la presión y no le habí­a dado ningún medicamento y que a parte la amenazó: “Fí­jese que le dijo a mi hija  ¿esa señora es tu mamá? Mi hija le respondió que sí­ y entonces la doctora le dijo enojada por su culpa no te voy a atender y si hacen más problemas las voy a reportar para que les quiten el pinche seguro”.

Debido a que su hija se seguí­a quejando de fuerte dolor en el pecho y al ver que no serí­a atendida pidió hablar con el director, quien también la ignoró, decidiendo marcharse hasta el hospital de Palaú donde fue atendida. A decir de la señora Robledo no es la primera vez que en esta clí­nica la tratan mal y mencionó no estar dispuesta a soportar esta situación una vez más: “Nada más porque mi hija estaba muy mal, porque si no de los puros pelos saco a la doctora esa, porque ya estuvo bien que nos humillen en el seguro social, yo invito a todos los que han sido maltratados en el seguro nos unamos, Â que no tengamos miedo hay que hacer que se nos respete” comentó la indignada madre de familia.