Múzquiz, Coah.- Marco Antonio Rendón Hernández, coordinador del Centro de monitoreo hidrometereologico del Conalep Múzquiz, descarto que exista alertamiento para el estado de Coahuila, ante los posibles efectos que pudiera causar la tormenta tropical Franklin, al cruzar de la Península de Yucatán al Golfo de México, y genere con ello potencial de lluvias entre Veracruz y Tamaulipas.

Aun y cuando se mantiene un constante monitoreo para conocer la evolución de la tormenta tropical, el responsable del centro de monitoreo expuso que será la tarde del miércoles cuando se conozca la trayectoria que seguirá el fenómeno, una vez que cruce al Golfo de México.

Por ahora dijo no hay tanto riesgo para el estado de Coahuila y Nuevo León, más que podrían generarse bandas de nubosidad o tormentas aisladas, ya que el impacto del meteoro será al norte de Veracruz y sur de Tamaulipas y posteriormente se va a internar al centro de la República Mexicana.

Por ello dijo que solo se tendrá presencia de bandas de nubosidades pero el impacto de este meteoro va a ser a partir del jueves, si acaso las condiciones en el Golfo de México son las que persisten para que se de este pronostico

En base a ello dijo que los pronósticos del tiempo para la Región Carbonífera para los próximos días son de que continuaran lluvias aisladas, actualmente se tiene una concentración de humedad muy fuerte, casi al 100% de humedad, pero todo depende de cómo se sigue comportando la atmosfera, que quiere decir, si el día de hoy empieza a salir el sol y se alcanza una temperatura de 30 a 32 grados, por la tarde se tendría el desarrollo de tormentas, en caso de que sigan los cielos nublados, entonces se tendrá temperaturas muy tranquilas oscilando entre los 32 a 34 grados centígrados pero nublado, esto que nos da, presencia de humedad que la vamos a sentir nosotros como seres vivos en presencia de mucho bochorno, mucha condensación de calor y eso nos va a traer que no tengamos formaciones de tormentas.

En relación a la tormenta que azoto a la ciudad de San Antonio, Texas, dijo que este fenómeno se dio de manera atípica, esto porque se presentaron efectos de un frente frío de la temporada anterior no pronosticado.

Sobre ello dijo textualmente, “Ya estamos próximos a que cambien los vientos y que cambien las condiciones de la atmosfera acercándose ya la temporada invernal, recordemos que ya estamos en agosto, pero que fue lo que paso, que tuvimos un frente frio tardío de la temporada 2016 – 2017 que fue lo que genero este caos en la ciudad de San Antonio, Texas, unas lluvias torrenciales, no pronosticadas, al decir no pronosticadas, quiere decir que este frente frío no estaba contemplado, este frente frío llego de manera atípica, fue lo que hizo el choque de ese frente frío con la línea seca que tuvimos por acá entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que fue lo que provoco las tormentas que en San Antonio que bajaron hacia Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que fue la que causo estragos en Monclova, Nuevo León y en otras partes del estado”.