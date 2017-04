Miguel Ángel Riquelme Solís candidato a la gubernatura de la coalición “Por un Coahuila Seguro” presentó su plataforma política con la que buscará la gubernatura del estado y en la que dejó claro que buscará “defender lo que tenemos; mejorar lo que está bien, y cambiar lo que no funciona”.

A la exposición de Riquelme Solís asistieron empresarios, académicos, representantes de la sociedad civil, directores de medios de comunicación, así como militantes y simpatizantes del PRI que se dieron cita en el salón Villa Ferré de esta capital para conocer esta propuesta dividida en cuatro grandes ejes: Integridad y Buen Gobierno; Seguridad, Justicia y Estado de Derecho; Desarrollo Económico Sustentable y, Desarrollo Social Incluyente y Participativo.

Ante los asistentes así como ante el Presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa, Riquelme reiteró: “En seguridad ni un paso atrás. Debemos mantener la paz y el orden. No permitiremos que los delincuentes regresen a Coahuila, vamos a exigirle a la federación un reparto más justo de las participaciones; vamos a mejorar los servicios públicos; a ampliar la cobertura de la educación; a seguir creando puestos de trabajo para nuestros jóvenes; a aumentar la productividad, y con ello mejoraremos la forma en la que combatimos la pobreza y la desigualdad”, advirtió.

Sobre el eje Integridad y Buen Gobierno explicó que el suyo se basará en una política de integridad que se apegue a las recomendaciones internacionales que establece la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y que estarán fundadas en tres pilares: sistemas inteligentes, para reducir tiempos de respuesta; cultura de integridad, para combatir la corrupción, y rendición de cuentas, para que cada ciudadano sepa en dónde está y en que se gasta cada peso del erario”, dijo.

Al tiempo sostuvo :,“Me propongo hacer realidad el lema: “democracia en las elecciones, democracia en las decisiones y reveló que en su gobierno implementará el Sistema Estatal Anticorrupción. “Éste deberá ser el mejor y más avanzado de todo el país”, precisó.

Para evitar privilegios, declaró “presentaré ante el Congreso Estatal la iniciativa para eliminar el fuero. Nunca más en Coahuila, un político podrá estar por encima de la ley”.

Entre aplausos de los presentes, añadió :“Queremos servidores públicos íntegros y comprometidos. Nadie debe, ni va ocupar ningún cargo público como un escudo contra la impunidad, en Coahuila habrá cero tolerancia contra los actos de corrupción”.

De Seguridad, Justicia y Estado de Derecho dio a conocer que convocará a todos los sectores a que se sumen “Por un Coahuila Seguro, para erradicar la delincuencia”.

“Jalemos Juntos por la seguridad e incluyo en mis compromisos la construcción del centro de control, comando, comunicaciones y cómputo (C5) más moderno del noreste del país. Habremos de cerrar el círculo en la procuración de justicia, desde que un delincuente es detenido hasta que el mismo es sentenciado”, subrayó.

En Desarrollo Económico Sustentable Riquelme dio que será prioridad crear 170 mil nuevos empleos formales y mejor pagados, “la creación de nuevos empleos y el incremento de los salarios sólo será posible si innovamos y generamos las condiciones necesarias para la llegada de las inversiones”, resaltó. Asimismo se comprometió a no pedir prestado ni un solo peso, durante los próximos seis años.

En Desarrollo Social Incluyente y Participativo expresó “abriremos 300 estancias infantiles a lo largo y ancho del estado, para que las madres trabajadoras puedan dejar a sus hijos con tranquilidad y en un ambiente adecuado”.

En el tema de salud, dijo qué hay que corregir lo que no está bien y sentenció: “si la receta no puede ser surtida, el gobierno tendrá que pagarla”.

“Quiero ser Gobernador porque tengo la experiencia; porque conozco las exigencias de la gente; porque he visto de frente los rostros del miedo en los momentos adversos, pero también los rostros de la esperanza”, resaltó.

“Quiero un gobierno en el que se fortalezcan los valores familiares, y que se proteja con firmeza a quienes se encuentren en alguna situación de desventaja. Un gobierno en el que se respete plenamente y empodere a las mujeres, a quienes no hemos terminado de reconocer su verdadero valor en la sociedad”.

Finalizó diciendo que gobernará de frente y para todos, “les ofrezco menos política y más carácter”.

Por su parte Enrique Ochoa Reza, Presidente de CEN del PRI reconoció el trabajo y trayectoria de Miguel Riquelme, “mi más amplio reconocimiento a tu trabajo y dedicación política por el bien de Coahuila”.

“En el PRI nos hemos propuesto impulsar a los candidatos que se distingan por su honorabilidad, por su capacidad, por su empeño y arraigo en las comunidades. Hoy el PRI es el único partido en Coahuila cuyas contendientes han presentado su declaración 3 de 3 y 5 de 5 ante la sociedad”, notificó.

Invitó a los presentes a analizar la Oferta Política que presentó Miguel Riquelme y compararla con otras fuerzas partidistas “siguiendo la máxima de Luis Donaldo Colosio quien dijo ‘cambiemos, sí cambiemos, pero hagámoslo juntos, con responsabilidad’ eso es lo que nuestro candidato propone, reconociendo los avances que hemos logrado en la entidad y proponiendo todo lo necesario para mejorar la vida de los coahuilenses”.

A la presentación también acudió la Senadores Hilda Flores Escalera y la Presidenta del CDE del PRI, Verónica Martínez García, además de otros miembros de la clase política estatal.