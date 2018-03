Sabinas.- El ex alcalde de Sabinas Lenin Flores Lucio y seis funcionarios y proveedores de su administración promovieron juicios de amparo en un Juzgado de Distrito en Saltillo, al trascender que la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila tiene abierta una investigación y detuvo a Jesús Enrique Rodríguez Álvarez, al que se identifica como prestanombres de Flores Lucio.

La Fiscalía sigue la investigación producto de una denuncia de la Auditoría Superior del Estado que encontró irregularidades en las cuentas públicas de la administración que encabezó Flores Lucio, por más de 65 millones de pesos.

Además del ex alcalde han solicitado amparos contra actuaciones de un Juez de Control del Sistema Acusatorio, los ex funcionarios Raúl Dante Guajardo Guajardo, quien fuera Director de Fortalecimiento Municipal; el Coordinador de Deportes Guadalupe Villanueva Avilés; los proveedores Pablo Antonio Alfaro González; José Andrés Guerrero Veliz; Leonid Agustín Flores Lucio, hermano del ex presidente municipal; y Elsa Magarita de la Cruz Villarreal.

JESÚS ENRIQUE RODRÍGUEZ ÁLVARES

Se conoció también sobre la detención de Jesús Enrique Rodríguez Alvarez, allegado al ex alcalde, y se celebra ya la audiencia en que se solicitará su vinculación a proceso. (INFONOR)

La orden de aprehensión se giró por el delito de peculado y equiparado al peculado en contra de Jesús Enrique Rodríguez Álvarez.

Por el desfalco durante Feriexpo Sabinas 2014, cuando el presidente del comité de la feria era Raúl Dante Guajardo.

Se le contrató a Jesús Enrique Rodríguez Álvarez como proveedor para trabajos de la instalación eléctrica.

Costo real: 25,920 pesos y se facturó 217,650 pesos…, generando un desfalco de 191,730 pesos.

Durante la audiencia la defensa a cargo de la licenciada Arabela Uribe Contreras, solicitó la duplicidad del término a seis días, por lo cual la próxima audiencia será el miércoles 14 de marzo a las 9 de la mañana.

Se dictó como medida cautelar, la colocación de un brazalete a Jesús Enrique Rodríguez Álvarez, dictándosele además la presentación periódica a la unidad de medidas cautelares ubicada en el C-4 en la villa de Agujita. No podrá salir de Sabinas.

Jesús Enrique Rodríguez Álvarez, actualmente es estudiante de enfermería en Monclova, y fue detenido en la colonia Azteca la tarde del jueves. Posteriormente presentado ante el juez en Sabinas.

Este viernes solicitaron amparo ante un juzgado de distrito en la ciudad de Saltillo, buscando protección federal ante cualquier orden de aprehensión o mandamiento que pudiera girar un juez de Sabinas:

– Ignacio Lenin Flores Lucio

– Leonid Agustín Flores Lucio

– Raúl Dante Guajardo

– Elsa Margarita de la Cruz Villarreal

– Guadalupe Villanueva Avilés

– Pablo Antonio Alfaro González

El Lic. Héctor Guillermo de la Cruz, es el juez de primera instancia del sistema acusatorio y oral de Sabinas, quien lleva el proceso.

Quienes integraron la carpeta de investigación por parte de la auditoria superior, del estado son: Luis Edgar Martínez Cruz, Jorge A. López Guerrero, y Mario Alberto Pérez Cepeda.