Tres meses después de que el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos dio a conocer una investigación en la que señala a Julio César Álvarez Montelongo, Julión Álvarez, de ser un prestanombres de Raúl Flores Castro, “El Tío”, se presentó de forma voluntaria en la Procuraduría General de la República (PGR).

Al salir de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), comentó que se presentó a entregar un escrito donde notifica su disposición ante las autoridades en caso de ser requerido.

Además, “Julión Álvarez” dijo que por el momento no es investigado por la Procuraduría General de la República.

“No tengo investigación. Para que quedé claro, no me mandaron a llamar, no tengo nada de investigación, no tengo nada. Yo vine por órdenes, sugerencias de los licenciados. Presento mi información, para que si soy requerido rapidito den conmigo, para que no me anden buscando”.

La investigación del Departamento del Tesoro de EU, menciona que “Julión Álvarez”, es uno de los principales prestanombres de Raúl Flores Castro, “El Tío”, vinculado a los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa.