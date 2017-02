MÉXICO.- El pleno de la Cámara de Diputados recibió en su sesión de ayer a los 300 integrantes del Parlamento de las Niñas y los Niños 2017, quienes desde sus curules reprocharon a los legisladores el gasolinazo y cuestionaron las agresiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque decenas de legisladores infantiles levantaron la mano para pedir la palabra, solo hubo espacio para 12 intervenciones, hasta que el diputado presidente Javier Bolaños cerró la participación de los niños para continuar la sesión en el Palacio de San Lázaro.

En un hecho inédito, representantes del Parlamento de las Niñas y los Niños hicieron uso de la palabra en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

Al lado de los diputados federales de sus respectivas entidades federativas, los pequeños de quinto y sexto de primaria expresaron inquietudes y demandas de sus localidades, pero los temas del alza de precios de los combustibles y la ofensiva de Trump contra México fueron denominador común.

“México ya está cansado de la corrupción, del gasolinazo, de Donald Trump. Ya estamos cansados y queremos un México mejor, porque sí se puede, porque sí lo podemos lograr. Por eso hoy, si me lo permiten, quiero invitar a México a que no se dé por vencido, a que no se den por vencidos y sí podemos, México, sí podemos, sí podemos”, arengó Axel Gael Romo.

La legisladora infantil neoleonesa Alizon Abril Valdés pidió igualmente la palabra y dijo: “diputados, muchas gracias; estoy muy feliz de estar aquí…”.

Hizo entonces una pausa, hasta que la panista Brenda Velázquez le murmuró algo al oído y la niña agregó: “Y quiero que bajen la gasolina”, para enseguida reír.

El tlaxcalteca Daniel Briones evidenció a su vez la molestia generalizada del décimo Parlamento de las Niñas y de los Niños contra las amenazas e insultos del mandatario de Estados Unidos.

“Donald Trump ha querido poner trabas en cuanto al muro. En varias ocasiones nos ha sacado a los mexicanos de Estados Unidos. ¿Qué le da derecho? ¿Piensa que con hacer eso nos va a detener? ¡No! Somos, digámoslo así, una nación muy pequeña, pero la más fuerte; somos mexicanos, los mexicanos nunca se rinden. Vamos a seguir así y siempre, porque eso somos, mexicanos valientes, duros y fuertes; jamás nos cansaremos”, exclamó.

Para ese momento, el presidente de la Mesa Directiva, Javier Bolaños, subrayaba que solo había tiempo para una o dos intervenciones más de los legisladores infantiles, aun cuando un buen número de manos se mantenían en alto solicitando el uso del micrófono.

La penúltima participación correspondió a Jimena Sillas, quien agradeció la posibilidad de ser escuchada por los diputados federales, pero al mismo tiempo replicó la desconfianza general de la sociedad hacia el Poder Legisaltivo:

“Tal vez nunca nos tomen en cuenta, y esta es una oportunidad muy importante. Tal vez no nos hagan caso a muchos, pero yo sé que no se van a arrepentir, si hacen caso a todas nuestras propuestas”.

Después de que el legislador infantil David Emmanuel Ruiz hizo un llamado contra la discriminación, Bolaños puso fin a la participación de los oradores y pidió a sus compañeros diputados despedir con aplausos a los niños, que rumbo a la salida se tomaron todavía la foto del recuerdo frente a la tribuna parlamentaria.

Las 216 niñas y los 84 niños representantes de las 32 entidades federativas volverán hoy al Palacio de San Lázaro a trabajar en comisiones y el jueves a la una de la tarde visitarán al presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos.

Ashley Brigette Gómez, presidenta del Parlamento de las Niñas y los Niños, afina los detalles del mensaje que a nombre de los legisladores infantiles llevará al mandatario.

“Pues yo le diría que apoye a su país, que trate de que su país esté bien, porque él tiene el mayor cargo; que mejore la seguridad”, señaló Ashley Brigette, quien admite su inquietud de convertirse algún día en diputada federal, pero no por encima de su mayor aspiración: ser actriz.