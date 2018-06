El futbolista peruano Paolo Guerrero, capitán de la selección nacional, sí jugará el Mundial de Rusia 2018, pues el Tribunal Arbitral del Deporte anunció este jueves que no objetará la solicitud del jugador peruano de suspender la sanción que no le permitía participar en la Copa del Mundo.

La Federación Peruana de Fútbol reaccionó en su cuenta de Twitter felicitando a Guerrero:

FPF

✔ @TuFPF La Federación Peruana de Fútbol comparte con alegría el comunicado de nuestro jugador Paolo Guerrero sobre la decisión del Tribunal Federal Suizo. ¡Felicidades Paolo!

Después de semanas de tensión llegó una buena noticia para los hinchas de Perú, equipo que vuelve al Mundial tras 36 años, y que enfrentó la probabilidad de hacerlo sin su mayor estrella.

Así fue la novela de Guerrero para lograr que le permitieran jugar en la Copa del Mundo:

Paolo Guerrero dio positivo en un control antidopaje luego del partido entre Perú y Argentina, jugado el 5 de octubre de 2017. La sustancia hallada fue benzoilecgonina, un metabolito prohibido por la FIFA que se encuentra en la cocaína.

En diciembre la FIFA anunció que redujo la suspensión a Paolo Guerrero por dopaje de un año a seis meses. Con ello, el futbolista de la selección peruana y del Flamengo de Brasil podría jugar el Mundial de Rusia 2018 con el país andino.

La FIFA informó que decidió reducir la pena tras analizar los argumentos de la defensa del delantero peruano. “En particular el grado de culpa del jugador”, precisó. Seis meses de suspensión “es una sanción proporcional”, agregó.

Sin embargo, un nuevo fallo de TAS aumenta la suspensión y el capitán no podrá jugar el Mundial que comienza el 14 de junio.

Según el TAS, Guerrero no tomó una sustancia para mejorar su desempeño, pero sí incurrió en una falla, aunque no sea significativa, al no tomar medidas para evitar una violación a las normas de dopaje.

La defensa del delantero, goleador del equipo peruano en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Rusia 2018, argumentó desde un inicio que el metabolito fue consumido por Guerrero de forma accidental. Según su versión, Guerrero consumió un té “contaminado” con otro té a base de hoja de coca.

Guerrero se reunió el 22 de mayo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Zúrich, Suiza, tras el fallo del TAS.

De acuerdo a una declaración de la FIFA emitido después de la reunión, Infantino le manifestó al jugador su “profunda comprensión” por la decepción del jugador por no poder participar en el mundial. “Sin embargo, el Presidente de la FIFA también subrayó el hecho de que la sanción había sido impuesta por el Tribunal de Arbitraje del Deporte, después de una apelación interpuesta contra una decisión de un organismo judicial independiente de la FIFA”, cierra el comunicado.

Guerrero y Edwin Oviedo, presidente de la FPF, siguieron en Suiza para iniciar un proceso de apelación ante el Tribunal Federal Suizo.

Este jueves se conoce la decisión del Tribunal Arbitral del De porte que explica que Guerrero presentó la solicitud urgente de “suspensión de ejecución de la sanción al objeto de poder participar en la próxima Copa del Mundo”.

“El TAS no objetará la solicitud urgente de suspensión presentada por el Sr. Guerrero”, explica.