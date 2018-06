La demanda creciente del aceite de palma por parte de las grandes corporaciones de la alimentación, la cosmética y empresas de biocombustible está impulsando la destrucción a gran escala de selvas tropicales.

La tala masiva de plantaciones en Indonesia causa al año la emisión de 1800 toneladas de gases de efecto invernadero.

Esta destrucción acelera el cambio climático y lleva a especies amenazadas, como el orangután, al borde de la extinción.

Un triste video muestra cómo los animales en ocasiones tienen más conciencia que nosotros.

Las imágenes captadas por algún testigo en Indonesia muestran una paisaje desolador: una selva completamente destruida y en medio de ese caos un orangután camina por encima del tronco de un árbol para intentar frentar -en su inocencia- a una excavadora.

Aunque es una grabación del 2013 se viralizó de nuevo porque fue publicada el pasado martes por la organización International AnimaL Rescue.

Dicha entidad -que fue la que se encargó de rescatar al pobre animal- alerta en su página web sobre cómo los animales sufren y mueren por la destrucción de la selva causada para conseguir aceite de palma.

Las poblaciones de orangutanes en la isla de Borneo han disminuido más de un 50% en los últimos 60 años, según International Animal Rescue. Además, su hábitat se ha reducido en al menos un 55% en los últimos 20 años.

El equipo de la asociación traslada a los orangutanes cuyo hábitat ha sido destruido a áreas seguras de bosque protegido. Además, rescata y cuida a bebés orangutanes que han sido separados de sus madres, ya que en ocasiones los ejemplares se venden de forma ilegal como mascotas.

WORLD ENVIRONMENT DAY: This dramatic footage shows the devastating impact deforestation is having on precious orangutan habitat. ACT NOW – Plant a tree and protect precious Bornean Rainforest: https://t.co/ooEHmOYgOC#WorldEnvironmentDay pic.twitter.com/pyK72015US

— IAR (Animal Rescue) (@IAR_updates) June 5, 2018