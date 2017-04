Buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación:

El motivo por el cual los convocamos a esta rueda de prensa es dar a conocer el fraude electoral y financiero que está cometiendo el candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya Llamas y que constituye la compra de votos más grande de la historia que se tenga registrada en el país.

A través de los denominados “Consejos Ciudadanos” que se han venido formando en todo el estado desde inicio de este año y que que no son otra cosa que un ejército electoral de 6 mil activistas a sueldo y dedicados a comprar votos para el PAN, Guillermo Anaya está gastando más de 70 millones de pesos, dinero del que no se sabe su procedencia y por lo tanto llama a la sospecha no sólo en su origen si por la forma en que se está conduciendo desde su depósito en bancos hasta el cobro de los beneficiarios, ruta que explicaré a continuación .

A principio de este año se comenzó con la integración de los denominados “Consejos Ciudadanos”, en donde Guillermo Anaya, junto a Luis Fernando Salazar y Bernardo González, Presidente del PAN, buscan reclutar a más de 6 mil personas en todo el estado para realizar reuniones vecinales en donde mediante loterías, venta de leche, entrega de despensas y pláticas, se promueve la imagen del candidato del PAN Guillermo Anaya para la gubernatura.

A estas 6 mil personas, organizadas bajo diferentes figuras, se les realizan pagos en tarjetas de nómina de Banorte con el conocimiento de altos funcionarios bancarios mediante cuentas supuestas de nomina, a nombre del Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana, sindicato que sirve de fachada.

Los pagos van de 350 hasta los 2,500 pesos semanales de acuerdo a la categoría que ocupan las diferentes figuras y suman 69,890,000 de acuerdo a la planeación de 16 semanas que tienen contemplada en esta operación .

Estas cuentas son alimentadas con depósitos millonarios que se originan en ciudades diversas como Mexicali, saltillo, monterrey y Reynosa.

Los recursos son de dudosa procedencia y las autoridades podrán encontrar que los depósitos son siempre en efectivo.

Testimonios e información que se nos hizo llegar revelan que el banco Banorte aceptó estas cuentas sin informar a las autoridades hacendarias de los movimientos sospechosos ni tampoco repararon en el hecho de que las tarjetas sean a nombre de personas inexistentes, pues cuando se coteja el listado con la secretaría de hacienda y del instituto mexicano del seguro social, los trabajadores titulares de las cuentas bancarias, no existen.

Las personas enganchadas en los famosos consejos ciudadanos reciben tarjetas de Banorte, pero la instrucción es sólo cobrar en cajeros, pues si llegan a ventanilla el promotor panista tendría que mostrar una identificación oficial y quedaría al descubierto que la tarjeta de nomina está a nombre de otra persona.

Autoridades de la Secretaría de Hacienda están obligadas a verificar este hecho, pues el Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana, con RFC STE152015JK8 y a nombre del cual están las tarjetas no solo realiza acciones para este partido sino para otros muchos fines.

La Fiscalía Especializada para la atención de los delitos electorales, la FEPADE y las autoridades hacendarias tienen en sus manos el mayor y mas fácil caso de compra de votos en la historia del país que puede ser documentado muy fácilmente.

El hecho revela que Guillermo Anaya y el PAN están incurriendo en delitos como: Lavado de dinero, Coacción del voto, Financiamiento ilegal, Financiamiento paralelo, uso de recursos ilícitos en campañas electorales, violación de topes de campaña, peculado, entre otros.

Este hecho es preocupante, pues están gastando millones de pesos de dudosa procedencia.

A continuación les explicaré el organigrama de esta operación:

En la parte más alta aparece Guillermo Anaya Llamas, candidato a gobernador.

Bajo él, el senador Luis Fernando Salazar Fernández, quien tiene la relación directa con quienes desde “el anonimato” financian la operación.

Esta estrategia fue operada por el propio Salazar en los procesos electorales de Querétaro y Tamaulipas en donde fungió como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

De Luis Fernando dependen dos mandos: Miguel F. Batarse, como responsable de la gestión de los millonarios depósitos y el acuerdo con los bancos para para la expedición de las miles de tarjetas que hoy inundan el estado.

El otro mando es Alma Rosa Huitrón, quien tiene a su cargo la capacitación de quienes conforman los Consejos, así como la organización de loterías semanales y la distribución de leche y despensas.

Batarse fue diputado local por el PAN y presidente del Comité Municipal de este partido en Torreón. Alma Rosa Huitrón es una ex empleada de Salazar en sus tiempos de Delegado federal de SEDESOL en donde se desempeñó como Coordinadora del Programa Oportunidades.

Junto con ella, figuran en la operación territorial Carlos Orta, ex presidente estatal del PAN y Alejandro Gámez Handal, un empresario lagunero afín al PAN.

Ubicados bajo el control de Salazar Fernández, pero en un esquema que opera con toda independencia sobre el resto de la estrategia, aparecen los nombres de quienes proveen los recursos:

Eduardo Sierra González, un empresario de Durango y director de la franquicia Sr. Molletes. Entre sus antecedentes públicos está el haber sido detenido en 2010 en Canadá junto a otras dos personas por portación de cocaína y metanfetaminas.

Aldo Andrés Minjarez Ortiz, un sonorense ligado al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, vía el hoy recluso Guillermo Padrés y Jorge Garza Aburto, saltillense y quien fue Subgerente de Planeación y Administración de Pemex de 2011 a 2012.

En el funcionamiento de este esquema se tienen ubicadas al menos tres bodegas en donde se acopian la leche y las despensas: una en la Calle Progreso 102, esquina con Cuauhtémoc, en Frontera, Coahuila, otra en la calle Gorrión, Manzana 3, Lote Cuatro, en el Parque Industrial FINSA, en Ramos Arizpe, Coahuila y una tercera en el sitio conocido como “La Casa de Piedra” , ubicada en las calles Acuña y Jaime Benavides, en Ramos Arizpe, Coahuila.

En Saltillo, en el domicilio ubicado en Costa Real 585, Colonia Valle Real, se localiza la oficina desde donde despacha Luis Fernando Salazar y desde donde se planean y ejecutan operaciones financieras.

A continuación me permito presentar a ustedes el testimonio de dos mujeres, que bajo el compromiso de cuidar su identidad por temor a represalias nos confirman dicha operación.

Estos son dos ejemplos, en físico, de la operación “Lavado con Tarjetas” así como un tikcet de retiro y el sobre que contiene el NIP correspondiente a la tarjeta, tal como les son entregados a los activistas.

Se preguntarán ustedes el origen de la información y primeramente quiero decirles que toda está plenamente confirmada. La principal fuente es un integrante del llamado War Room del candidato del PAN, y luego fue confirmada por distintos testimonios y personajes como los que acaban ustedes de ver.

Por último, comentarles que se interpondrán las denuncias correspondientes antes las distintas autoridades electorales, judiciales, bancarias y hacendarias para que se investigue hasta sus últimas consecuencias y se castigue a los responsables de este gran fraude electoral y financiero.

El día de hoy se presentará la primera de ellas en unos minutos más ante la FEPADE