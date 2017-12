La Asociación de Críticos de Los Ángeles eligió a Call Me By Your Name como mejor película del año y le concedió tres premios a dicho relato erótico de Luca Guadagnino.

Los críticos, que anunciaron sus selecciones el domingo vía Twitter, también nombraron a Timothee Chalamet como mejor actor, mientras que Guadagnino compartió el premio al mejor director con Guillermo del Toro por La Forma del Agua; el cuento de hadas del cineasta mexicano ubicado en la Guerra Fría también recibió tres galardones, incluyendo a mejor actriz para Sally Hawkins y mejor cinematografía para Dan Laustsen.

La victoria de Call Me By Your Name solidificó aún más su posición como una favorita para el Oscar. La cinta, un estreno de Sony Pictures Classics, también triunfó la semana pasada en los premios Gotham.