Sabinas, Coah.- Sumando los kilómetros que a diario camina en la promoción al voto ciudadano, Wicho Rodríguez, candidato del PRI al gobierno de Sabinas, siguió este día tocando puertas y tocando conciencias en un amplio sector de las colonias Sarabia y Chapultepec.

Al ser abordado por los medios de comunicación, dijo que una de las más sentidas necesidades en la colonia Sarabia, de las más antiguas de Sabinas, es la reparación de las calles tan destrozadas.

“No sé qué pasa con la actual administración, que no escuchan a los ciudadanos, que no atienden su problemática, aquí donde estamos son cuando menos tres calles que están completamente destrozadas – hay que salir a la calle para ver cómo están, desde una oficina no te das cuenta del grave daño de las calles de Sabinas “, dijo el candidato priista.

“Para eso Wicho quiere ser su presidente municipal. Para recuperar las calles dignas sin baches, de eso me voy a encargar de arreglar la ciudad de tantos destrozos “.

Un reportero lo cuestiona si le afecta la guerra sucia generada por sus adversarios políticos; “Dejo de lado la guerra sucia en mi contra, esas cosas se toman de quien vienen, yo sigo trabajando por mi proyecto de propuestas reales, y voy tocando conciencias, demostrando que con trabajo entre todos podemos sacar a Sabinas del atraso de casi cuatro años “.

Sobre la respuesta de la gente a su campaña, Wicho Rodríguez señaló, “Me da gusto que la gente nos reciba y que nos diga que están enojados porque las actuales autoridades no les hacen caso. Que nos permitan el paso a sus casas para platicarnos la grave problemática que tienen como ciudadanos de Sabinas y de la nula atención que reciben de las actuales autoridades municipal “.

Y ejemplificó; “Hay una lámpara (farola) aquí enfrente que tiene mucho que no prende, hace tres meses que la reportaron pero nadie la arregla, así como eso he encontrado mucho abandono de la actual administración hacia los ciudadanos que los eligieron, que están enojados y que muchos ya regresaron a sumarse a mi proyecto “.

Les digo a los ciudadanos que ya faltan pocos días para que se termine la campaña, para que cambiemos juntos la historia de Sabinas. Este 4 de junio la fórmula priista de Miguel Riquelme, Tessy Guajardo y su amigo Wicho vamos a cambiar la historia para que lleguen las cosas buenas a Sabinas porque ya con casi cuatro años de atraso, es más que suficiente.

Pido una oportunidad de ser su presidente municipal. En 365 días de mi administración vamos a cambiar juntos la ciudad, vamos a recuperar la dignidad y vamos a decir otra vez con orgullo, “Soy de Sabinas”.

Luego Wicho continúa su caminata por la Colonia Sarabia tocando puertas para presentar su proyecto político de amigos, pero también de muchas propuestas.