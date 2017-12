La agencia espacial estadounidense (NASA) anunció hoy el descubrimiento de un nuevo conjunto de planetas, un sistema solar llamado Kepler-90 que se compone de ocho de ellos, como el nuestro, y se agrupan a una distancia similar a la de los planetas vecinos a la Tierra.

El descubrimiento se ha llevado a cabo gracias a la tecnología de la NASA y su telescopio Kepler, junto a inteligencia artificial proporcionada en colaboración con el gigante tecnológico Google.

With the discovery of an 8th planet orbiting another star 2,500 light years away, we now have another solar system that ties ours for number of worlds! Learn about the #Kepler90 system: https://t.co/AcSamwh07g pic.twitter.com/S50CPwjfOm

— NASA (@NASA) 14 de diciembre de 2017