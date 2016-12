Debbie Reynolds, una de las mayores estrellas de Hollywood en las décadas de 1950 y 1960, murió este miércoles tras ser llevada un hospital de Los Ángeles, un día después de que muriera su hija, la también actriz Carrie Fisher, reportó Los Angeles Times.

Su hijo Todd Fisher le confirmó la noticia a CNN. “Mi madre falleció hace poco. Me habló esta mañana y dijo que extrañaba a Carrie”.

“Está con Carrie ahora”, añadió el hijo.

Reynolds, de 84 años, se quejó de problemas respiratorios, le dijo una fuente no identificada alTimes.

Joely, hija de Reynolds, publicó durante la tarde, antes del fallecimiento, una foto con el texto “Buena suerte, mamá”.

Luego, tras la muerte, publicó: “Algunas de las personas mágicas se han ido de la tribu…. por el momento estoy inconsolable”.

— Joely Fisher (@MsJoelyFisher) 29 de diciembre de 2016