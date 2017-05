El candidato del PRI a gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís firmó compromisos con los monclovenses, mismos que habrá de cumplir una vez que dé inicio su administración el próximo mes de diciembre, entre las propuestas destaca que trabajará de la mano con este municipio para mejorar los espacios públicos y vigilar las colonias para que las familias estén seguras.

“Al momento de dirigirme a esta colonia me di cuenta que las actuales autoridades tienen deteriorado a Monclova, desde hoy me comprometo a regalarles camiones y maquinaria para que mejoren la imagen y sus espacios públicos.

Hoy le digo a Lupita Oyervides que por cada patrulla que ella compre, mi gobierno le pondrá una más. Mi propósito es que no les roben, que no los asalten, que no les quiten lo suyo mientras se dirigen a su trabajo, lo dije desde el inicio en seguridad ni un paso atrás”, declaró.

“Habrá medicinas suficientes. Si no les surten la receta en los centros de salud estatales, el gobierno se la paga. Rehabilitaremos el Centro de salud Praderas y mejoraremos la atención en el Hospital General de la Zona No. 7 y la Unidad de Medicina Familiar No. 36 del IMSS”, advirtió.

El abanderado tricolor compartió que las personas mayores de 60 años tendrán garantizada una pensión y el acceso a la salud.

Riquelme divulgó: “pavimentaremos las calles de la colonia Loma Linda y Otilio Montaño, además de poner en marcha un programa de recarpeteo y bacheo de calles en todas las colonias. Mejoraremos los accesos a este sector, especialmente el bulevar Obrero Unido, entre otras vialidades.

Construiremos espacios deportivos en las colonias Loma Linda, Mezquital, Praderas y Obrera Sur, les vamos a hacer un campo de fútbol en la colonia Otilio Montaño”.

En espacios públicos: “rehabilitaremos la plaza de la colonia Praderas Casas Nuevas, construiremos una cancha de usos múltiples, la equiparemos con gimnasios urbanos y juegos infantiles.

También en la colonia Praderas Casas Nuevas, Otilio Montaño, Francisco I. Madero, Mezquital y Monclova les voy a construir plazas públicas y mejoraremos las que existen.

Centros comunitarios serán fundados en Praderas Casas Nuevas, Otilio Montaño y Francisco I. Madero”.

El aspirante a gobernador por el PRI señaló que concluirá el libramiento Carlos Salinas de Gortari y tres pasos a desnivel, así como el puente en el bulevar Pape y Matamoros.

En su encuentro con los colonos de Praderas Nuevas lo asistió Guadalupe Oyervides, candidata a Presidenta Municipal de Monclova y Josefina Garza, candidata a Diputada Local.

Más tarde Riquelme acude a encuentro con habitantes de Frontera

El candidato a gobernador de la coalición “Por un Coahuila Seguro”, Miguel Ángel Riquelme Solís, prometió que durante du administración construirá un Hospital General, un Parque Lineal, apoyará a los jóvenes con la construcción de un Centro Cultural y Deportivo y a los atletas con un autobús para sus traslados, todo esto para Frontera.

“Ya le toca a la Región Centro, el avance de un pueblo significa la coordinación de esfuerzos entre quien sea el alcalde, el diputado y su gobernador, les pido con humildad que el próximo 04 de junio me lleven al triunfo, nos hagan llegar a la victoria y mandemos un mensaje de unidad desde el PRI, para juntos cambiar la imagen de Frontera”, describió.

El aspirante a gobernador por el PRI recalcó que dará su respaldo a las mujeres con programas como el Monedero Rosa, Mi Tarjeta de Inscripción y el Monedero Electrónico.

Riquelme remarcó: “los grandes cambios que demanda la sociedad se resuelven con trabajo, con integridad y con carácter. Por eso mi oferta hace un especial énfasis en la participación ciudadana.

Esto es algo que he aprendido a lo largo de los años, en mi familia, en mi partido, en mi experiencia como funcionario público. La unidad es la base para lograr todos nuestros sueños”.

En la colonia Occidental de Frontera estuvo acompañado por Josefina Garza, candidata a Diputada Local y Florencio Siller, candidato a Presidente Municipal.