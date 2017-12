El pasado 18 de diciembre, Mon Laferte presentó su último concierto del año en la capital de su natal Chile. Tras presentarse en el Movistar Arena de Santiago la cantante confesó sentirse cansada y reveló que haría una pausa.

Muchos medios tomaron las palabras de la intérprete de Amárrame como una posible despedida, sin embargo, la oriunda de Viña del Mar solo se tomará un descanso de algunos meses para recargar energías y trabajar es otros proyectos.

“Pedí tener un tiempo libre porque han sido prácticamente tres años de no parar. Me duele la espalda horrible de tantas giras, de los viajes, pero también para reflexionar de lo que me ha pasado, que han sido cosas increíbles”, explicó la chilena en la rueda de prensa.

Y continuó, “Tengo un proyecto ambicioso que quiero hacer que mezcla música y danza, pero necesito tiempo para ello”.

Laferte aún tiene un importante compromiso que enfrentar a principios de 2018 antes de iniciar su pausa, y es que el próximo 14 de enero se presentará con Plácido Domingo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Luego se tomará su merecido descanso, antes de regresar a los escenarios para formar parte de la nueva edición del festival musical Lollapalooza Chile, que se realizará el 16, 17 y 18 de marzo.