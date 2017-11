Miss Sudáfrica, Demi-Leigh Nel-Peters, es coronada Miss Universo 2017.

Demi-Leigh Nel-Peters es la nueva monarca de belleza universal de la 66ª edición del concurso de belleza celebrado esta noche en el Planet Hollywood de Las Vegas.

Tras las rondas de preguntas Miss Colombia, Laura González y Miss Jamaica, Davina Bennett, quedaron como primera y segunda finalista, respectivamente.

Nel-Peters, de 22 años, estudió administración de empresas en la Universidad North West y desarrolló un programa para autodefensa de mujeres.

Se trata del segundo título de Miss Universo para Sudáfrica, tras el triunfo de Margaret Gardiner en 1978.

González, de 22 años, es actriz y ha trabajado en teatro, cortometrajes y televisión.

Bennett, de 21 años, estudia mercadotecnia en la Universidad de the West Indies. También ha desarrollado una carrera como modelo y creó la Fundación Davina Bennett para los Sordos para entrenar e inspirar a modelos sordas.

Congratulations to Demi-Leigh Nel-Peters, the winner of the 2017 #MissUniverse competition! pic.twitter.com/JYuQYc3Lvo

— Miss Universe (@MissUniverse) 27 de noviembre de 2017