La magia de Disney es ahora dueña de Springfield y sus amarillos habitantes.

Walt Disney Co. anunció el jueves que alcanzó un acuerdo bursátil de 52.400 millones de dólares para adquirir 20th Century Fox y otros activos del imperio mediático de Rupert Murdoch. La transacción tiene un valor total de 66.1 mil millones de dólares, con Disneyasumiendo 13.7 mil millones en deuda de 21st Century Fox.

La adquisición se ha rumoreado durante semanas, y muchos fanáticos se preguntaron cómo el acuerdo posiblemente impactaría en Marvel Cinematic Universe. Durante décadas, 21st Century Fox ha sido propietaria de los derechos de personajes de comics de Deadpool, Fantastic Four y X-Men; el Universo Marvel ctualmente otorga licencias a personajes de propiedades como Capitan America, Iron Man y Thor.

Como parte del acuerdo, Disney también obtiene los derechos de películas como Avatar y programas como Los Simpson.

¿Qué pensarías si te dijéramos que la legendaria serie predijo todo esto hace 19 años?

Fue en el episodio de la temporada 10 When You Dish Upon a Star, que se estrenó en noviembre de 1998.

El episodio, escrito por Richard Appel y dirigido por Pete Michels, giró en torno a que Homero se hizo amigo de Alec Baldwin y su entonces esposa Kim Basinger. Él comienza a trabajar como su asistente, pero luego publica chismes personales de las estrellas.

En un momento, el episodio presenta el logo de 20th Century Fox con la leyenda “Una división de Walt Disney Co”.

El reconocido escritor de la serie, Al Jean, restó importancia al hecho, según reporta The Hollywood Reporter. “Predigo que la gente hará demasiado de esta mera coincidencia”, dijo Jean a Heat Vision.

Otras predicciones notables de Los Simpson incluyen que Donald Trump se convertiríaa en presidente, y los Denver Broncos y Seattle Seahawks se enfrentarían en el Super Bowl.

Igualmente, la multimillonaria compra a generado un montón de memes en las redes:

Con la compra de 21st Century Fox por parte de Disney, la Reina Alien se convierte en la nueva princesa de Disney. pic.twitter.com/TCNfAO80bk — Alejo (@notanotheralejo) 14 de diciembre de 2017

La compra de 21st Century Fox quiere decir que Anastasia ahora sí es una princesa Disney? pic.twitter.com/BAR9NTJTIg — (@JesusCieza) 14 de diciembre de 2017

The Walt Disney Co. compró 21st Century Fox y Homero será el proximo Vengador ‍♂️ pic.twitter.com/iqcfOhAgW0 — Nicolás Andrés (@NicoAndresM) 14 de diciembre de 2017