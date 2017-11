“Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad”, “Por siempre amigos de ustedes amigos, no vamos a cambiar”….. ♫♫♫♫….. Así rezaba el estribillo de aquella famosa canción que en 1982 grabara un grupo de jóvenes llamados “Timbiriche”.

Como dijera también la no menos famosa melodía “Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté”, sin duda que las letras de ambas canciones denotan el compañerismos, hermandad, y porque no decirlo, la afinidad de personas llámese en proyectos, propuestas e ideologías.

Hoy las dos canciones resurgen como el “Ave Fénix”, y es que luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diera su resolución avalando la elección del pasado 4 de junio en Coahuila, reafirmando el triunfo del Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, como Gobernador de Coahuila, ahora resulta que los que andaban jugando en lo oscurito siempre fueron promotores y defensores de la causa.

No dude que estarán buscando la primera fila en el acto en el cual el también ex alcalde de Torreón rinda protesta como nuevo Gobernador de Coahuila.

Si no me cree, al tiempo, ya se filtraran las gráficas del evento a través de las redes sociales, para luego reafirmarse mediante las transmisiones y publicaciones periodísticas de este evento previsto para el viernes primero de diciembre.

¿Será acaso que las aguas turbias retoman su cauce?, me pregunto, total estamos casi en la época de reflexión, de perdonar, lo malo que es que la traición que ha golpeado fuertemente al partido del cual es emanado el Gobernador electo Miguel Riquelme.

Los efectos propios, en estas líneas no lo llamaremos “traición”, lo dejaremos solo en simulación, de hacer, pero no hacer nada, esto que se vive desde hace ya algunos procesos electorales.

No hay que dejar de ver como regresan arrepentidos algunos actores que en algunos casos abiertamente, y otros más bajo la complicidad de la simulación trabajaron pero en contra de la ideología del priista.

En fin, lo cierto, es que mientras todo parece retomar la tranquilidad mermada por un movimiento llamado “Coahuila Digno”, parece empezar a formar parte del pasado, los interesados en participar en el proceso electoral del 2018, el cual permitirá que en Coahuila se elija a 38 alcaldes por un periodo de tres años, empiezan a levantar la mano para declararse listos para la carrera que concluye con la elección de alcaldes.

La Región Carbonífera a través de los distintos partidos políticos que operan en esta zona, empieza a ver esos movimientos.

Oscar Ríos Ramírez, ex alcalde de San Juan de Sabinas, se ha declarado listo, y basta ver como recorre los seccionales, visitando a las lideresas que ya en una ocasión lo llevaron a ocupar la alcaldía. Se le ha visto en algunas ocasiones con Carlos Alejandro Boone Godoy, quien en la época de Toñin Nerio, intento ser el candidato del PRI.

No podemos pasar por alto la figura del recaudador de rentas en este mismo municipio, Clodoaldo Fernández Alfonso, quien recientemente reactivo la Asociación Ciudadana Neorrositense, creada hace como 14 años, pero que se encontraba sin operar.

Por cierto, no descarta que su cercanía con el diputado local y actual secretario general adjunto del comité directivo estatal del PRI, Antonio Nerio Maltos, pudiera verlo favorecido y ser el candidato a la alcaldía. Obviamente si cuenta con el apoyo de los delegados, pues la elección de candidato será a través de delegados.

Otros de los nombres que suenan por parte del PRI en San Juan de Sabinas, son el de la presidenta del comité municipal del tricolor, Karina Treviño Robles. Sin embargo, dicen los enterados, “tablas” no tiene, solo su cercanía con la familia del alcalde actual.

El Dr. David Juvenal Saucedo González, actual delegado de Liconsa en Coahuila, también busca ser el abanderado. No duda contar con el apoyo de su padrino de siempre el ex alcalde de San Juan de Sabinas, y ex delegado político de la Región de los Cinco Manantiales, el Ing. Antonio Nerio Rodríguez. Lo malo, es que las dos derrotas al “hilo” que tiene en su haber, no dan la certeza que el priismo espera.

En lo que respecta a otros partidos políticos, como el albiazul, Julio Long Hernández, abiertamente ha anunciado que buscará la alcaldía de tres años luego de ganar la elección para ser alcalde por un año a Ana María Boone Godoy.

Ya continuaremos hablando de perfiles y de figuras, de momento aquí la dejamos.