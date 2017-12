Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- En sesión solemne del Congreso local, Miguel Ángel Riquelme Solís rindió protesta como Gobernador Constitucional de Coahuila de Zaragoza, para el periodo 2017-2023.

La sesión solemne fue presidida por el Presidente del Poder Legislativo, José María Frausto Siller, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú y el Gobernador saliente Rubén Moreira Valdez.

En representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acudió el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, además de alcaldes, diputados electos y representantes de diferentes sectores sociales.

En su mensaje Miguel Ángel Riquelme Solís dijo: “en mis primeras palabras como Gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, agradezco a los ciudadanos coahuilenses por su confianza. Les ofrezco poner toda mi capacidad, toda mi pasión y toda mi entrega. No los defraudaré. Gobernaré para todos”.

Fue enfático al expresar: “la contienda electoral ha quedado atrás. La sociedad no se alimenta del enojo y del encono. La sociedad demanda resultados. Mi gobierno se centrará en trabajar para conseguirlos. Trabajemos todos para que a Coahuila le vaya bien.

Desde que recibí por parte del órgano electoral mi constancia de mayoría, me avoqué de inmediato a la construcción de mi proyecto de gobierno bajo uno de sus principios rectores: la institucionalidad.

Expresó: “en los distintos espacios en los que me he desempeñado como servidor público, he dejado impresa mi vocación transformadora y progresista. Mi gestión al frente del estado de Coahuila no será distinta.

Hoy damos inicio a un nuevo capítulo en la historia de nuestro estado. Los coahuilenses demandan una transformación institucional y ordenada. Nos han dado su mandato en las urnas y vamos a cumplirlo”.

Declaró: “en febrero de 2018, conmemoramos el centenario de la Constitución de Coahuila. Los principios asentados en nuestra Constitución aseguran la igualdad entre todos los coahuilenses y defienden la equidad de género.

Ejemplo de ello es que la próxima legislatura estará integrada por 14 mujeres y 11 hombres. Esta es la primera vez en la historia del estado que las mujeres serán mayoría. Lo celebro”.

Asimismo señaló: “es para mí un gran orgullo convertirme en el Gobernador de Coahuila. Me mueve la convicción de lograr un mejor nivel de vida para las familias. Asumo la responsabilidad de entregar buenas cuentas a los coahuilenses”.

Vamos a construir un nuevo modelo de estado. Donde la prioridad sea la seguridad ciudadana, la seguridad económica y la seguridad social”.

También dijo: “mi objetivo es que, en estrecha colaboración y respeto, juntos consolidemos el Estado de Derecho. Que pugnemos por darle una mayor funcionalidad a la legislación vigente.

Impulsaré los cambios necesarios para garantizar una gestión pública de calidad. Regida por altos estándares de desempeño y las mejores prácticas internacionales.

Implementaremos una política de transparencia y rendición de cuentas que genere una mayor confianza ciudadana. Que facilite el trabajo de los organismos en este tema”.

Advirtió: “seremos un gobierno protector y promotor de los derechos humanos. Buscaré el bienestar de la mujer en todos los ámbitos. Seré aliado de todos los grupos vulnerables. Protegeré a la familia”.

En seguridad explicó: “hoy tenemos un orden y control que hace pocos años no existía. Invito a los poderes del estado y a toda la sociedad en conjunto, para que no dejemos espacios al crimen, ni a la corrupción ni a la impunidad.

Siempre es posible ser y estar mejor. Reconozco los logros alcanzados en generación de empleos, mi compromiso es incrementar este ritmo.

Ninguna región estará por encima de otra. Todas gozan de su propia realidad. Seguiremos trabajando en ellas de manera equilibrada. Pondré mi atención decidida para atraer inversiones nacionales y extranjeras”.

El titular del poder ejecutivo adelantó que respetará la autonomía del Poder Legislativo: “con la actual y las próximas legislaturas, vamos a privilegiar la concertación y vamos a construir consensos para bien de los coahuilenses.

Las iniciativas que enviemos ante ustedes van a representar las necesidades de la sociedad y no la opinión unilateral. Y siempre estaré abierto al diálogo”.

También convocó a los alcaldes que inician funciones el 1 de enero de 2018 a coordinarse: “los convoco a coordinarnos para plantear estratégicamente el cumplimiento de los compromisos con y para la ciudadanía”.

“Es momento de buscar la reconciliación política, de avanzar con el progreso del Estado, de crear juntos nuestro futuro y de construir un mejor Coahuila”, así finalizó.

El representante del Presidente Enrique Peña Niego, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida expresó: “me ha pedido Enrique Peña expresarle su deseo de que tenga mucho éxito en esta enorme responsabilidad y mantener una estrecha colaboración para apoyar a su gestión.

Usted recibe un Estado con grandes avances en infraestructura, empleo, seguridad y recuperación de la pobreza, nuestro reconocimiento a Rubén Moreira Valdez que hoy entrega su encargo”

A las 12:00 horas brindará un mensaje a los coahuilenses en un salón ubicado al norte de la ciudad, al cual se espera acuda el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, así como gobernadores, diputados locales y representantes de diversos sectores de la población.