🗣 @LuisRubiales: "En la @rfef no podemos no cumplir con nuestros propios valores. Es una situación difícil y dolorosa. Nos habría gustado terminar aquí en lo más alto con Julen, pero no hemos determinado nosotros la forma de actuar" https://t.co/30CN3tBenV

— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 13, 2018