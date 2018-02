Saltillo, Coah.- Hoy Coahuila se encuentra en paz, sus ciudades están fuera de las 50 más violentas a nivel nacional, y sus índices los alejan mucho de esa clasificación como lo establece el Índice de Violencia en Municipios 2017 publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., una Organización No Gubernamental que se ha dedicado por varios años al análisis de las situaciones de violencia en todo el mundo.

El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, expuso que han quedado atrás los tiempos violentos y hoy en Coahuila se combate de manera frontal la violencia, se mantiene blindado y es referente en materia de seguridad a nivel nacional; además de mantener un trabajo en conjunto con el Gobierno Federal, Municipios, el Ejército Mexicano y la Armada de México.

En 2012 la ciudad de Torreón fue la quinta ciudad más violenta del mundo, seis años después ya no aparece en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, ni entre las 50 ciudades de México con mayor número de homicidios dolosos; en ambos listados, aparece muy por debajo de los índices promedio a nivel nacional respecto a actos delincuenciales.

El ranking del Índice de Violencia en Municipios 2017 señala que Torreón se encuentra en el lugar 139 del índice de Violencia Municipal, mientras que Piedras Negras en el 140, Acuña 195, Monclova 201 y Saltillo 202 por mencionar algunos, todos fuera de las 50 ciudades más violentas de México.

“Coahuila no detiene su marcha, es un Estado con un gran potencial económico y con una gran fortaleza de su gente el mayor anhelo de los coahuilenses es vivir en paz, en tranquilidad y que no se rompa la inercia y dinámica del sector productivo, por lo que no bajaremos la guardia en materia de seguridad y lo mantendremos blindado”, declaró el Gobernador.

Cabe destacar que las ciudades de Saltillo y Piedras Negras destacan a nivel nacional entre las más seguras para vivir, así lo señala también, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI durante la primera semana de diciembre del 2017.