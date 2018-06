Eiza González no solo se ha encargado de ser ejemplo de la belleza y el talento de las mexicanas, sino el orgullo que nos da decir que somos de este hermoso país.

Hay personajes en quienes todos se fijan, y sin duda uno de ellos es la hermosa Eiza González, por lo regular en boca de todos.

Sin embargo, muchos de sus seguidores, lejos de aplaudirle su éxito, se encargan de publicar en sus redes sociales comentarios negativos y críticas, que en lo personal son de lo más hirientes, e injustificados.

“Tiene un aspecto de viejita su cuello su pecho y su cara no se ve como una mujer joven parece una mujer mayor tratando de verse joven” / “Esqueleto” / “Muy operada, no me gusta, muy diferente a lo que era” / “En 5 o 10 años te verás como la ‘Tesorito’ por tus cirugías”, fueron algunos de los muchos comentarios para Eiza González.

En defensa de Eiza, ha trabajado sin parar para demostrar su talento, el cual es totalmente independiente de su físico.

Así que a favor de dejar de criticar a quien por su talento ha llegado a la cima del éxito.

EIZA GONZÁLEZ SE INTEGRA A NUEVA CINTA SOBRE ‘KUNG FURY’

Hace unas semanas, la actriz mexicana Eiza Gonzalez se integró al elenco de la nueva película sobre Kung Fury al lado de Michael Fassbender, Arnold Schwarzenegger y David Hasselhoff, anunció The Hollywood Reporter.

La actriz de Baby driver y la más reciente versión de Guardianes de la bahía se integrará a la nueva producción que dará continuidad a la historia que fue considerada en su primer versión en el 2015 en una notable cinta de accion.

Kung Fury ha sido adquirido por Paradise (CIS), Tobis Film (Alemania / Suiza), Notorious (Italia), Sun (América Latina), Pioneer (Filipinas), Prorom (Rumania), Activers (Corea del Sur), Sun (España) ), Movie Cloud (Taiwán) y Filmart (Turquía).

El original Kung Fury, que fue un homenaje cursi y cómico a las artes marciales y películas de acción policiaca de los 80, se convirtió en una sensación de Kickstarter que se inclinó en la quincena de Directores de Cannes y ha ganado más de 40 millones de visitas en el mundo.