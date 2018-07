Todd Phillips, conocido por su trabajo en la trilogía ‘The Hangover’, dirige y escribe la película, que aún no tiene un título oficial y cuyo rodaje comenzará en septiembre con un presupuesto aproximado de 55 millones de dólares.

El pasado febrero surgieron los primeros rumores que apuntaban a que Joaquin Phoenix interpretaría al Joker en la primera película en solitario sobre el villano de los cómics de DC.

Ahora Warner Bros ha confirmado la noticia y Phoenix se une oficialmente a la cinta, producida por Martin Scorsese.

Todd Phillips, conocido por su trabajo en la trilogía The Hangover, dirige y escribe la película, que aún no tiene un título oficial.

Scott Silver co-escribe el guión con Phillips. El rodaje comenzará en septiembre con un presupuesto aproximado de 55 millones de dólares.

Apenas hay detalles sobre la trama, salvo una breve descripción que ofreció el propio director.

“La exploración de un hombre despreciado por la sociedad que no es solo un estudio de carácter rudo, sino también un cuento de advertencia”. Por el momento no hay fecha de estreno.

El filme, que narrará los orígenes del Joker, no tendrá continuidad dentro del Universo extendido de DC, por lo que será independiente a películas como Escuadrón Suicida, Wonder Woman o Liga de la Justicia.

Warner Bros. y DC seguirán una línea de producción distinta para ésta y otros nuevos proyectos que permitirán explorar diferentes historias sin que tengan que estar conectadas a un universo más grande.

Entre los trabajos más recientes de Joaquin Phoenix están You Were Never Really Here (En realidad, nunca estuviste aquí), dirigida por Lynne Ramsay, además de la cinta de Gus Van Sant, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot (No te preocupes, no llegará lejos a pie).