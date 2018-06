Saltillo, Coah.- Un fuerte incendio a la altura de Las Copetonas, en el municipio de Arteaga, Coahuila se ha reportado la tarde de este miércoles. Situación que ha generado la movilización de autoridades, sin embargo, debido a las condiciones adversas no han podido entrar a sofocar el fuego que ya consume además de pasto, parte del bosque.

Según versión del jefe de incendios forestales no se pued e entrar con las brigadas de incendios las ráfagas de aire están muy fuertes, ya va consumiendo bosque completo no nada más es pasto, por las condiciones del clima no puede subir la fuente, no puede volar el helicóptero.

Se afirma que van a tener que esperarse, ya hay otra fumarola hacia el lado norte del cañón de Carbonera, en el rumbo de las Copetonas, la humareda es tanto oscura dice que es resina de los pinos, ya se levantó otra más adelante, no se puede meter la gente, esta incontrolable, y va agarrando vuelo sobre todo en ese cañón, porque hay mucho viento las condiciones son adversas para la gente para subir, van a dejar que consuma lo que se pueda y combatir cuando haya las condiciones apropiadas.