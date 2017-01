Sabinas, Coah.- Ante los hechos de violencia que se han desatado no solo en Coahuila sino a nivel nacional, por el descontento de la sociedad por el alza a los combustibles, la iglesia católica en Sabinas, llamó a la feligresía a sumarse a una marcha silenciosa, denominada “el silencio no siempre es complicidad”, como forma de protesta en contra de este incremento, pero en silencio manifestar el descontento.

Mediante una conferencia de prensa realizada en el salón parroquial de la iglesia de Guadalupe en Sabinas, el padre Juan Alberto García Mendoza, acompañado de más sacerdotes hizo el llamado a la ciudadanía.

Dijo que la intención no es generar más violencia, sino al contrario, a través de una marcha en silencio mostrar al gobierno la inconformidad que existe entre las familias.

Durante la conferencia dijo que la marcha se iniciaría en el estacionamiento de la tienda comercial, ubicada en el cruce de Hermenegildo Farías y Paseo de los Leones en Sabinas, para tomar todo el bulevar hasta llegar a la explanada de la plaza principal “Benito Juárez García”.

Se pide no llevar pancartas, ni ninguna manta, solo vestir de blanco para iniciar la marcha en silencio en punto de las 3 de la tarde de este domingo 8 de enero.

En la marcha dijo, no se realizaran protestas, ni exclamaciones de rechazo, únicamente se caminara, pues dijo que por ello a la marcha se le ha denominado como “el silencio no siempre es complicidad”, señalando que no necesariamente se tiene que generar disturbios para patentizar el descontento que existe entre la sociedad.

En el marco de la conferencia y tras preguntarse la postura de la iglesia ante el mensaje emitido por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, donde justifica el alza a los combustibles, el padre Gilberto Sánchez Cantú, fue claro al señalar que es una lástima que el jefe del ejecutivo federal, únicamente responda que la ciudadanía que haría ante un panorama preocupante que se avecina en el tema económico para el país, y no de margen o píe a que se le responda.

Ante ello dijo que es justo hacer un reclamo a los legisladores federales, quienes aprobaron esta ley que va en contra de la economía familiar, pues dijo que toda aquella persona que salió a votar y los eligió como autoridades, tiene el derecho de reclamarles este proceder.

Critico que hoy en día los servidores públicos tengan salarios altos, pues considero que existen otras medidas que se pueden tomar para contrarrestar los efectos negativos en la economía de México.

En el conferencia de prensa participaron los padres: Juan Alberto García Mendoza de la iglesia de Guadalupe en Sabinas; Juan Andrés Dávila de León de la iglesia de San José Obrero en Nueva Rosita; Gilberto Sánchez Cantú de Guadalupe de Rosita; Rafael Castillón Guillén y Evaristo Fabela de la iglesia de Guadalupe de Múzquiz; Martín Bustillos de la iglesia de San Francisco de Asís en Sabinas; y el vicario Guadalupe Emmanuel Aranda.